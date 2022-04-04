英外相：西方應硬起來 人權理事會容不下俄羅斯

英國外交大臣特拉斯(右)與烏克蘭外長庫列巴4日在華沙舉行聯合記者會。(美聯社)

英國 外交大臣特拉斯今天說，「來自西方的金錢仍源源不絕流向俄羅斯 的戰爭機器」，這現象必須停止。除了呼籲西方加大對俄制裁力道、加強軍援烏克蘭 ，她並稱俄羅斯沒有資格繼續參與聯合國人權理事會。

她指出，事實是，對付俄羅斯，「硬起來」才是真正有效的作法。

特拉斯並宣布英國提供1000萬英鎊（約1310萬美元）援助烏克蘭公民組織，包括協助戰爭期間遭敵方性侵的平民。

特拉斯（Liz Truss）今、明兩天訪問波蘭首都華沙，今天傍晚與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會晤後在英國駐波蘭大使館舉行聯合記者會，明天將與波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）會面。

英國、烏克蘭和波蘭2月中旬組成三方安全合作聯盟，當時並發表聲明強調，每一個歐洲國家都有選擇或改變安全事務約定的自由，且沒有任何一個國家有權視歐洲任一部分為其勢力範圍。

七大工業國集團（G7）和北大西洋公約組織（NATO）本周稍晚將在布魯塞爾召開外長會議。烏克蘭近日奪回對首都基輔（Kyiv）和基輔州的控制，但在俄軍撤退後，基輔市郊布查鎮（Bucha）數以百計平民遭俄軍屠殺、強暴的慘狀震驚國際。

特拉斯說，加強支援勇敢的烏克蘭人民是英國及其盟友的責任；除了提供烏方更多武器，G7和NATO成員國也應宣布更嚴厲、範圍更大的對俄制裁。

她承諾將遊說盟友停止讓俄羅斯船艇泊靠各國港口、打擊俄羅斯銀行和更多產業，並推動各國為禁止進口俄羅斯石油、天然氣和煤炭商定明確時程。

她強調，只要俄軍尚未撤出烏克蘭且俄羅斯持續威脅歐洲安全，各國就不應討論解除對俄制裁。她指出：「烏克蘭必須徹底恢復領土完整」。

在英國等共約40個國家要求下，國際刑事法院（ICC）於3月初啟動調查俄羅斯戰爭罪行。特拉斯今天表示，英國持續提供ICC財務、技術和人力支援，並與烏克蘭政府密切合作，「我們不會停止腳步，直到俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）潰敗、烏克蘭勝利」。

她也提到，在對烏克蘭犯下諸多駭人罪行後，俄羅斯沒有資格繼續參與聯合國人權理事會（UNHRC）。

UNHRC於2020年10月改選部分席次，俄羅斯、中國等人權紀錄惡劣的國家代表也當選，非自由民主國家總計占理事會約6成席次。

隨著俄羅斯2月24日公然侵略烏克蘭，解除俄羅斯聯合國安全理事會常任理事國身分的國際呼聲也日益強烈。

庫列巴指出，雖然烏克蘭成功保衛了基輔，但俄軍預期將在烏克蘭東部、南部加強攻勢。

他提到，俄軍在布查殘殺平民不過是他們在烏克蘭境內所犯罪行的冰山一角，在伊爾平（Irpin）、馬立波（Mariupol）等其他烏克蘭城鎮鄉村，能見到更慘烈場景。

他指出，西方持續購買俄羅斯天然氣、石油和煤炭等原物料，與俄羅斯的貿易活動未中斷，且部分俄羅斯銀行尚未被逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）國際支付系統，西方仍能與俄羅斯交易。

庫列巴強調，制裁只做半套遠不足以懲戒俄羅斯，他代表俄軍暴行受害者和烏克蘭人民要求西方各國本週內對俄羅斯宣布「最嚴厲」制裁。

他說，他聽過各國數以千計拒絕對俄羅斯實施特定制裁的理由，但現在各界該停止猶豫、停止以商業考量為藉口，務必在更多殺戮和破壞發生前，阻擋俄羅斯戰爭機器。他也呼籲西方提供烏克蘭要求的所有種類及足夠數量武器。

庫列巴說：「我在此邀請那些還猶豫不決的外國代表及同僚即刻造訪布查，站在亂葬崗前看看那些屍體，包括死前遭強姦的烏克蘭女性的屍體，以及俄方企圖燒毀滅跡的屍體。」「先去布查看看，再來和我談。」

他也對未來能在基輔見到特拉斯表示期待。