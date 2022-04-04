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俄軍撤基輔郊區犯下殘忍暴行 孩童遺體殘缺不全

俄軍持續猛攻烏克蘭東部 馬立波人道走廊開通

中央社基輔4日綜合外電報導
國際紅十字會(ICRC)2日再度進入烏東城市馬立波，動用30輛巴士協助疏散平民，據估計有760餘人撤出。(Getty Images)
國際紅十字會(ICRC)2日再度進入烏東城市馬立波，動用30輛巴士協助疏散平民，據估計有760餘人撤出。(Getty Images)

英國國防部指出，俄羅斯軍隊持續重整並將攻勢重新集中在烏克蘭東部的頓巴斯地區，同時，烏國副總理韋列舒克說，被俄軍圍困的東南港市馬立波的人道撤離走廊今天將開通。

英國國防部今天指出，俄國軍隊持續重整和整頓，將攻勢重新集中在烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）地區。

英國國防部在定期發布的推文指出，包含跟俄國有關的私人軍事公司瓦格那集團（Wagner Group）傭兵在內的俄國軍隊，正被派往頓巴斯地區。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，被俄國軍隊圍困的東南部港市馬立波（Mariupol）的人道撤離走廊今天將開通。

韋列舒克指出：「15輛撤離巴士已經從札波羅熱（Zaporizhzhia）出發前往馬立波。」

韋列舒克還說，昨天有7輛巴士在紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）代表團的陪同下抵達曼胡什（Manhush），紅十字國際委員會代表團正計畫繼續陪同巴士從曼胡什前往馬立波。

不過，紅十字國際委員會發言人後來表示，基於安全考量，這個代表團今天未能前往馬立波。

韋列舒克也提到：「我們會持續從盧甘斯克（Luhansk）地區的北頓內次克（Severodonetsk）、波帕斯納（Popasna）、利西昌斯克（Lysychansk）、魯別日諾耶（Rubizhne）及尼茲涅（Nyzhnie）等村落撤離民眾。」她指的是發生激烈戰鬥並遭受猛烈砲擊的烏東社區。

法新社報導，歐盟（EU）今天表示，正在緊急討論對俄國實施新一輪制裁，同時也譴責俄國軍隊佔領的烏克蘭境內城鎮所傳出的「暴行」。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在代表歐盟的聲明中指出，歐盟「將把推動對俄國的進一步制裁列為緊急事項」。

烏克蘭昨天指控俄國軍隊在首都基輔市郊的布查鎮（Bucha）屠殺平民後，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天說，他看到烏克蘭可能發生「種族滅絕」的跡象。

烏克蘭檢察總長今天指出，俄國最近攻擊烏克蘭南部兩座城鎮，造成8人死亡、34人受傷。

烏克蘭檢察總長在聲明中提到昨天的攻擊：「由於受到敵人砲擊，奧恰基夫（Ochakiv）有7位居民喪命，另有20人受傷。尼古拉耶夫（Mykolaiv）則有1人死亡和14人受傷，其中包含孩童。」

烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的檢方透過聲明表示，俄國軍隊昨天攻擊哈爾科夫一處住宅區，導致7人喪命、34人受傷。

烏克蘭東部的盧甘斯克州州長蓋戴（Sergiy Gaiday）昨天也在通訊軟體Telegram發文指出，俄國軍隊攻擊烏東城鎮魯別日諾耶的一間醫院，造成1人死亡、3人受傷。

烏克蘭 俄國 歐盟

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