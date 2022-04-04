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烏克蘭布查鎮倖存者：俄軍家門口埋地雷炸飛民眾

中央社巴黎4日專電
烏克蘭布查鎮平民慘遭「屠殺」照片震驚世界。圖為烏克蘭總統澤倫斯基4日到訪布查鎮。路透
烏克蘭布查鎮平民慘遭「屠殺」照片震驚世界。圖為烏克蘭總統澤倫斯基4日到訪布查鎮。路透

烏克蘭布查鎮平民慘遭「屠殺」照片震驚世界。逃難至法國的布查鎮居民厄廷今天講述俄軍佔領期間的經歷；他說，俄軍會在民眾家門口埋地雷，使出門的民眾被炸飛，並命令他們挖洞。

烏克蘭2日終於從俄軍手中奪回首都基輔（Kyiv）整個地區的控制權，然而周邊布查鎮（Bucha）街道屍體橫陳的照片傳出，令人髮指，全球同聲譴責「蓄意屠殺」的罪犯與暴行。

此外，聯合國3日表示，在布查發現亂葬崗，埋了近300具遺體，引發潛在戰爭罪行的嚴重疑慮。

人口約3萬7000人的布查鎮在俄軍開戰的第3天，也就是2月26日即遭占領，長達一個多月無法進入。直到3月31日砲擊停止，烏軍才得以奪回掌控，隨即便發現平民遭受到大規模惡行。

一名在佔領時期冒險逃出的布查鎮居民厄廷（Artem）今早接受法國公共電台（France Inter Radio）的專訪，講述布查鎮遭佔領時的可怕情況與俄軍暴行。

法國公共電台在文字報導中寫道，厄廷在受訪時因失眠雙眼紅腫，他向記者說，「我感覺被掏空，同時非常憤怒」。

厄廷指出，他受困布查鎮時，親眼看到俄軍對防空洞內投擲手榴彈，「並在居民家柵欄外埋藏地雷，只要從家中出來，就會有人被地雷炸飛」。

受困在布查鎮17天後，厄廷和家人與一位鄰居決定冒險徒步逃難。他們穿過已屍橫片野的市鎮，成功脫逃，最後輾轉至法國避難。

克里姆林宮否認犯下暴行，並表示這些令人髮指的場景是假的。但厄廷告訴法國公共電台，這些都是俄軍犯下的罪行。「這些人讓躲在地下、防空洞與臨時避難所的民眾心生恐懼，他們之中有的還很年輕」。

厄廷說，「當我看到這些俄國士兵時，他們通常都是醉醺醺的。他們會要求我們挖洞，叫我們躲在裡面，因為街區就要被轟炸了。若不從，他們就說這些洞將會是我們的墳墓。他們也在尋找女性，我想是為了發洩他們的慾望」。

他表示，目前已知有兩名友人命喪布查鎮，但仍有30多名住在附近的朋友下落不明。他說，「這就是曾經發生的事，現在世界終於知曉了」。

在烏克蘭中部城市聶伯城（Dnipro）作戰的中校卡桑（Pavlo Khazan）在3日刊登的專訪中也向法國「解放報」（La Libération）駐地記者講述前線狀況與俄軍行徑。

他說，「俄羅斯軍機轟炸城市，俄軍殘忍殺害烏克蘭平民：將他們焚燒、性侵、肢解、毒打…，俄國在烏國境內的惡行不只應該受到國際法庭與歷史學家審判，也應該讓心理學專家檢查」。他強調，布查、伊爾平（Irpin）、馬立波（Mariupol）等地傳出的畫面，都能見證俄軍的暴行。

對此，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨晚推特表示，布查的畫面「令人無法接受」，路上平民被殘忍殺害。「我與烏克蘭人同在，俄羅斯當局應該回應這些罪行」。

馬克宏今天早上接受法國公共電台專訪時表示「跡象清楚指明戰爭罪」，且幾乎可以確定俄軍就是罪魁禍首。

他支持再對俄國祭出新的制裁，並讓國際司法介入。馬克宏也說，法國願意協助烏克蘭當局進行調查。

烏克蘭 馬克宏 俄國

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