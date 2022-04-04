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俄否認在布查殺害平民 反指烏挑釁 要求召開安理會會議

中央社／紐約聯合國總部3日綜合報導
基輔郊外布查鎮被俄軍占領期間屠殺鎮上平民百姓。圖為美聯社記者親眼見到布查鎮上許多未掩埋的男性屍體，有的雙手被綁在背後。(美聯社)
基輔郊外布查鎮被俄軍占領期間屠殺鎮上平民百姓。圖為美聯社記者親眼見到布查鎮上許多未掩埋的男性屍體，有的雙手被綁在背後。(美聯社)

鑒於烏克蘭指控俄羅斯軍隊在基輔（Kyiv）市郊布查鎮（Bucha）屠殺平民百姓，俄方要求聯合國安理會明天召開會議，討論它口中的「烏克蘭激進分子挑釁行為」，指基輔意圖打斷和平談判。

路透報導，俄羅斯常駐聯合國首席副代表鮑蘭斯基（Dmitry Polansky）在通訊軟體Telegram寫道：「有鑒於烏克蘭激進分子在布查鎮明目張膽地挑釁行為，俄國已要求聯合國安理會召開會議。」

中央社引述法新社報導，基輔市郊布查鎮幾座亂葬崗埋有數百具遺體的事件曝光後，烏克蘭和西方領袖大為憤怒，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）直接怪罪莫斯科屠殺平民。

俄羅斯否認指控，說相關畫面是基輔當局一手設的局。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，明天的安理會開會是要討論基輔當局試圖中斷和平談判，藉著布查鎮的「挑釁行為」升高暴力局勢。

沙卡洛娃在Telegram平台上寫道：「俄羅斯聯邦要求聯合國安理會，針對烏克蘭軍隊和激進分子在布查鎮所作挑釁行為召開會議。」

沙卡洛娃說：「基輔政權下個犯罪的背後意圖，就是要斷送和平協商，並升高暴力衝突。」

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

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