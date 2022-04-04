立陶宛宣布停止進口俄國天然氣 波蘭願部署美國核武

波蘭民眾2日在華沙科學文化宮前，拿著烏克蘭總統澤倫斯基的肖像反戰。（美聯社）

立陶宛 能源部2日表示，將不再進口俄國天然氣 滿足國內能源需求，成為歐洲首個停止進口俄國天然氣，確保不仰賴俄國供應能源的歐洲國家。

立陶宛能源部在一份聲明中表示：「立陶宛國內消費的所有天然氣都將以液化天然氣形式（LNG），從克萊佩達港進口。」立陶宛總統諾賽達2日推文表示，「從本月起，立陶宛不再從俄國進口天然氣」，努力打破「能源使用與侵略者掛勾」的局面，「如果我們做得到，那其他歐洲國家也能做到」。

立陶宛之前就宣布，不會允許進口俄國液化天然氣。

另一方面，與烏克蘭接壤的東歐國家波蘭呼籲各界加強對抗俄國，該國副總理兼國家安全防務委員會主席卡臣斯基表示，波蘭準備好在境內部署美國核武。

卡臣斯基接受德國周日世界報訪問時說：「如果美國人要求在波蘭部署美國核武，我們會願意。那會大大增強對俄國的圍堵。」他說，目前美國尚未提出這個要求，「不過情況可能很快就會改變」。

另外，波蘭呼籲美國增加50%在歐洲的駐軍，從現行的10萬軍人提高至15萬人。卡臣斯基並說：「其中7萬5000名軍人應駐守在東翼，亦即與俄羅斯接壤國家；波羅的海國家與波蘭應有5萬駐軍。」

卡臣斯基並痛批德國跟俄國過於親近，他尤其譴責德國未提供給波蘭足夠的武器，並拒絕至少禁止從俄國進口石油。「重要的是要了解到，俄國從石油銷售中獲得的收入，是賣天然氣的四到五倍。」