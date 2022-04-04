俄軍撤離基輔小鎮 把兒童放坦克前當「人肉盾牌」

基輔附近布查鎮目擊證人指出，俄軍撤退時，把兒童當「人體盾牌」。圖為一名烏克蘭軍人3日在首都基輔附近從一輛被摧毀的俄羅斯陸軍坦克上跳下。（Getty Images）

英國 衛報報導，烏克蘭 首都基輔附近新近解放的布查鎮（Bucha）目擊證人指出，俄軍撤退時，把兒童當「人體盾牌」。另外，在被包圍的切爾尼戈夫市附近的比基夫村（Novyi Bykiv），也傳出有兒童被放在坦克車的前方，當作「人體盾牌」，以免被攻擊。

俄羅斯 將主要戰略轉向控制烏東和頓巴斯地區後，開始從基輔周邊地區、切爾尼戈夫持續撤出，烏克蘭軍隊回到遭砲火攻擊後的城鎮內，發現街道上平民的屍體遍布。

而在被包圍的切爾尼戈夫市附近的比基夫村，有生還者表示俄軍將烏克蘭幼童放在坦克車頭當作人質，以確保當地人不會將俄軍坐標提供給烏克蘭軍隊。烏克蘭人權監察員柳德米拉·傑尼索娃指出，「在蘇梅、基輔、切爾尼戈夫、扎波羅熱州都出現以兒童為掩護的案例」。

烏克蘭指控，在被包圍的切爾尼戈夫市附近的比基夫村，兒童被放在坦克車的前方當作「人體盾牌」，以免被攻擊。圖為被摧毀的俄國坦克車。（Getty Images）

俄羅斯軍隊進攻烏克蘭首都基輔失敗撤至東南方迄今已4天，鄉村城市布查街道上依舊看得到一具具平民的遺體。路透報導，寒涼陰冷的空氣中，還聞得到炸藥味參雜著死亡的惡臭。僅透露自己名叫瓦西里的66歲民眾看著倒臥在他屋外街道的10多具平民遺體，哀痛萬分，臉色十分難看。多位居民表示，死者都是過去1個月俄羅斯軍隊占領期間被俄軍殺害的。

俄羅斯撤出基輔附近布查鎮，烏克蘭軍隊發現街道上平民的屍體遍布。Getty Images

在瓦西里的左方，一名男子倒臥草坪邊緣，臉龐消瘦、雙眼凹陷，一旁還有他的腳踏車；前門幾公尺處，另一人倒在路中間。瓦西里說，這是他兒子的教父，是他認識一輩子的老友。

瓦西里說：「我們在地窖躲了兩周，沒有食物，沒有燈光，也沒有暖氣。」他說：「我們靠蠟燭燒水，穿著毛靴睡覺。」

中央社引述法新社報導，暴力遺留的慘況隨處可見，一輛銀色轎車車身滿是彈孔，另一輛有部分遭擠壓變形，還有一輛廂型車遭火焚燒，旁邊還躺著多具遺體。

由於烏克蘭軍隊今天才安定布查，開始首批的援助配送，因此還要再等一下才能安葬死者。

烏克蘭士兵在一輛綠色軍用卡車的後方忙著分送食物和醫藥給生還者，無暇顧及100公尺外用被單蓋著的遺體。監督援助任務的烏克蘭志願地區防衛小組高階成員貝林烏柯夫（Yuriy Biriukov）表示，布查居民「還是很害怕，也還驚魂未定」。