俄軍占領月餘撤離 布查民眾淚見老友陳屍家前

布查一名老婦用樹枝指著為死者臨時建造的墓。(美聯社)

俄羅斯 軍隊進攻烏克蘭 首都基輔（Kyiv）失敗撤至東南方，鄉村城市布查（Bucha）街道上依舊看得到一具具平民的遺體。

路透報導，寒涼陰冷的空氣中，還聞得到炸藥味參雜著死亡的惡臭。

僅透露自己名叫瓦西里（Vasily）的66歲民眾看著倒臥在他屋外街道的10多具平民遺體，哀痛萬分，臉色十分難看。

多位居民表示，死者都是過去1個月俄羅斯軍隊占領期間被俄軍殺害的。

在瓦西里的左方，一名男子倒臥草坪邊緣，臉龐消瘦、雙眼凹陷，一旁還有他的腳踏車；前門幾公尺處，另一人倒在路中間。瓦西里說，這是他兒子的教父，是他認識一輩子的老友。

在基輔市郊布查（Bucha），仍待安葬的死者身上穿的不是軍服，他們是騎著單車，手抓著雜貨袋子的百姓。有些明顯斷氣多日，也可能多達數周。

瓦西里說：「我們在地窖躲了兩星期，沒有食物，沒有燈光，也沒有暖氣。」他說：「我們靠蠟燭燒水，穿著毛靴睡覺。」

市長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）表示當地有超過300名居民喪生。

法新社報導，暴力遺留的慘況隨處可見，一輛銀色轎車車身滿是彈孔，另一輛有部分遭擠壓變形，還有一輛廂型車遭火焚燒，旁邊還躺著多具遺體。

市長表示，這些都是俄羅斯占領的結果。

由於烏克蘭軍隊今天才安定布查，開始首批的援助配送，因此還要再等一下才能安葬死者。

烏克蘭士兵在一輛綠色軍用卡車的後方忙著分送食物和醫藥給生還者，無暇顧及100公尺外用被單蓋著的遺體。

監督援助任務的烏克蘭志願地區防衛小組高階成員貝林烏柯夫（Yuriy Biriukov）表示，布查居民「還是很害怕，也還驚魂未定」。

「一般民眾很難想像他們這一個月的經歷，砲火隆隆下，沒水沒糧，又沒有任何外出的機會。」