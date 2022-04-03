我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

烏克蘭官員：首都基輔地區發現410具平民屍體

俄軍占領月餘撤離 布查民眾淚見老友陳屍家前

中央社烏克蘭布查2日綜合外電報導
布查一名老婦用樹枝指著為死者臨時建造的墓。(美聯社)
布查一名老婦用樹枝指著為死者臨時建造的墓。(美聯社)

俄羅斯軍隊進攻烏克蘭首都基輔（Kyiv）失敗撤至東南方，鄉村城市布查（Bucha）街道上依舊看得到一具具平民的遺體。

路透報導，寒涼陰冷的空氣中，還聞得到炸藥味參雜著死亡的惡臭。

僅透露自己名叫瓦西里（Vasily）的66歲民眾看著倒臥在他屋外街道的10多具平民遺體，哀痛萬分，臉色十分難看。

多位居民表示，死者都是過去1個月俄羅斯軍隊占領期間被俄軍殺害的。

在瓦西里的左方，一名男子倒臥草坪邊緣，臉龐消瘦、雙眼凹陷，一旁還有他的腳踏車；前門幾公尺處，另一人倒在路中間。瓦西里說，這是他兒子的教父，是他認識一輩子的老友。

在基輔市郊布查（Bucha），仍待安葬的死者身上穿的不是軍服，他們是騎著單車，手抓著雜貨袋子的百姓。有些明顯斷氣多日，也可能多達數周。

瓦西里說：「我們在地窖躲了兩星期，沒有食物，沒有燈光，也沒有暖氣。」他說：「我們靠蠟燭燒水，穿著毛靴睡覺。」

市長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）表示當地有超過300名居民喪生。

法新社報導，暴力遺留的慘況隨處可見，一輛銀色轎車車身滿是彈孔，另一輛有部分遭擠壓變形，還有一輛廂型車遭火焚燒，旁邊還躺著多具遺體。

市長表示，這些都是俄羅斯占領的結果。

由於烏克蘭軍隊今天才安定布查，開始首批的援助配送，因此還要再等一下才能安葬死者。

烏克蘭士兵在一輛綠色軍用卡車的後方忙著分送食物和醫藥給生還者，無暇顧及100公尺外用被單蓋著的遺體。

監督援助任務的烏克蘭志願地區防衛小組高階成員貝林烏柯夫（Yuriy Biriukov）表示，布查居民「還是很害怕，也還驚魂未定」。

「一般民眾很難想像他們這一個月的經歷，砲火隆隆下，沒水沒糧，又沒有任何外出的機會。」

烏克蘭 俄羅斯

上一則

烏克蘭官員：首都基輔地區發現410具平民屍體

延伸閱讀

烏克蘭官員：首都基輔地區發現410具平民屍體

烏克蘭官員：首都基輔地區發現410具平民屍體
俄戰略轉移 烏反守為攻 恐邁向漫長「消耗戰」

俄戰略轉移 烏反守為攻 恐邁向漫長「消耗戰」
烏克蘭控俄軍屠殺平民 澤倫斯基指犯種族滅絕罪

烏克蘭控俄軍屠殺平民 澤倫斯基指犯種族滅絕罪
哈爾科夫居民智取 給俄軍有毒食物 致2死28加護500送醫

哈爾科夫居民智取 給俄軍有毒食物 致2死28加護500送醫

熱門新聞

泰晤士報29日報導，俄羅斯一名「戰功彪炳」的女狙擊手史塔莉柯娃（圖）遭同行戰友留在戰場上等死，隨後被烏克蘭軍隊抓獲。（翻攝自臉書／＠Інформагентство АрміяInform）

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

2022-03-30 11:40
澤倫斯基宣布以「叛徒」為由解雇烏克蘭國家安全部門的2名高級成員。（歐新社）

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

2022-03-31 20:52
根據知情人士，草擬的俄烏停火協議，不包括俄羅斯原先對烏克蘭提出的三項核心要求：去納粹化、非軍事化、俄語保護。圖為烏克蘭軍3月28日開坦克進入最近自俄羅斯手裡奪回的Trostsyanets鎮。美聯社

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

2022-03-28 20:34
俄軍進攻烏克蘭之初，美歐制裁俄國石油及天然氣時，盧布暴跌至1美元兌150盧布，但現已大幅反彈，恢復至接近開戰前的水平，約1美元兌85盧布。圖為莫斯科鬧區。（美聯社）

西方制裁俄羅斯有用嗎？盧布幾乎完全復原

2022-03-30 21:46
在基輔駐守的烏克蘭軍隊。（歐新社）

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

2022-04-01 11:42
土耳其總統厄多安（中）29日主持俄國與烏克蘭停火談判的開幕式。Getty Images

大突破 俄媒：烏克蘭同意不加入北約不讓外國設基地

2022-03-30 10:34

超人氣

更多 >
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化
民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷
不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯
上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光
放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證