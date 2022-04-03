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目擊者：俄侵烏前線邊城貝爾哥羅德市聞爆炸巨響

中央社俄羅斯貝爾哥羅德3日綜合外電報導
俄國1日公布羅斯貝爾哥羅德市起火的照片。(美聯社)
俄國1日公布羅斯貝爾哥羅德市起火的照片。(美聯社)

兩名目擊者告訴路透，靠近烏克蘭國界的俄羅斯貝爾哥羅德市（Belgorod）今天聽見兩聲爆炸巨響。俄國當局幾天前曾指控烏克蘭軍隊空襲當地一處燃料庫。

目前還不清楚今日爆炸的成因，一名家在貝爾哥羅德市的目擊者說，聲響之大讓她家窗戶震動不已。

貝爾哥羅德周邊區域官員說，托馬羅夫卡村（Tomarovka）今天發生爆炸，但無人受傷，也沒有財產損失。

貝爾哥羅德市郊雅科夫列沃區（Yakovlevsky）的首長麥維德夫（Oleg Medvedev）則在傳訊應用程式Telegram寫道：「有砰的一聲巨響，殘骸掉到地面。」

但他沒說明是什麼殘骸或爆炸原因，目前還不清楚麥維德夫形容的爆炸，是不是目擊者聽到的其中一次。

貝爾哥羅德市距離烏克蘭約35公里，俄國國防部日前宣稱，有兩架烏克蘭直升機1日晨間以極低高度進入俄國，空襲市內一處燃料庫。

這是俄國2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，莫斯科首度指控烏克蘭在俄國領土發動空襲。貝爾哥羅德市是俄羅斯在這場戰事的主要後勤中心之一。

克里姆林宮稱這起事件可能破壞兩國和談，烏克蘭維安高層否認須為此負責。

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）說：「基於某些理由，他們說這是我們做的，但根據我們掌握到的資訊，這與事實不符。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，數名知名烏克蘭評論員聲稱，那次攻擊可能是「虛假事件」，目的是讓俄羅斯的動員合理化，或是想要破壞談判。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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