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川普轟拜登：為美帶來史上最糟時期 軟弱致烏局勢升級

成功預測俄國侵烏機構：普亭2年內恐下台 親信可能政變

編譯羅方妤／綜合報導
俄國總統普亭。（美聯社）
俄國總統普亭。（美聯社）

俄國今年2月24日入侵烏克蘭以來，關於普亭疑似罹癌或罹患帕金森氏症，或是可能會被親信推翻的傳言甚囂塵上。英國太陽報報導，成功預測俄國侵烏的情報機構「蜻蜓」（Dragonfly）評估，由於對烏戰爭進度緩慢及制裁影響，普亭的親信可能認為其發動戰爭的行為，是對他們權力及財富的威脅，很可能在兩年內發動政變，迫使普亭下台。

專業情報機構「蜻蜓」的評估是，如果西方國家加重制裁，「普亭很可能未來兩年內被趕下總統寶座」，但政變可能不是像利比亞已故獨裁者格達費遭國內大規模起義推翻，比較可能發生在政治核心圈；有鑑於普亭的維安規格相當高，間諜或軍人發動的政變不太可能成功。

「蜻蜓」接著指出，普亭的命運掌握在他的六個親信，分別是俄國對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin）、國防部長蕭伊古（Sergei Shoigu）、俄國聯邦安全局（FSB）局長伯特尼科夫（Alexander Bortnikov）、俄國國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）、俄國國防企業技術國家集團（Rostec）執行長車梅佐夫（Sergei Chemezov），及俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝琴（Igor Sechin）。這些人都曾在蘇聯國安會（KGB）或聖彼得堡市政府與普亭共事。

「蜻蜓」表示，一旦普亭無法繼續維持親信們的人身安全與財務保障，恐將陷入危機。普亭與親信們間互動存在互惠模式，普亭從親信身上獲取絕對支持和權力，但同時也須提供親信好處，像是去黑海度假、將子女送到國外接受高等教育，或是購買貴重遊艇。

然而，由於制裁影響，普亭快要無法再保障這些好處。例如，謝琴擁有的一艘超級遊艇上月試圖駛出地中海港口時，因違反歐盟制裁規定遭法國海關扣押。

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