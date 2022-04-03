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普亭快攻夢碎 俄國精銳指揮官陣亡、 部隊共40死

編譯羅方妤、李京倫／綜合2日電
俄國入侵烏克蘭以來折損多名高階將領，被寄予厚望的精銳部隊第331近衛軍空降團，其指揮官蘇哈列夫上校被證實上月13日在烏克蘭陣亡。（取材自推特）
俄國入侵烏克蘭以來折損多名高階將領，被寄予厚望的精銳部隊第331近衛軍空降團，其指揮官蘇哈列夫上校被證實上月13日在烏克蘭陣亡。（取材自推特）

俄羅斯入侵烏克蘭以來折損多名高階將領，被寄予厚望的精銳部隊第331近衛軍空降團，其指揮官蘇哈列夫上校（Col Sergei Sukharev）被證實上月13日在烏克蘭陣亡。英國BBC還發現，第331近衛軍空降團包含指揮官至少有40名官兵陣亡，報導指出，這形同俄國總統普亭希望快速結束烏克蘭戰爭的計畫破滅。

蘇哈列夫獲頒俄羅斯聯邦英雄勳章。俄國國防部副部長薩多文科（Yuri Sadovenko）在蘇哈列夫的葬禮上表示，蘇哈列夫上校曾經「為了未來、為了我國人民的未來，以及沒有納粹的未來而奮鬥」。

俄國官兵傷亡並未被廣泛報導。但BBC使用公開資料來源拼湊俄軍進攻過程，發現第331近衛軍空降團除了指揮官外，至少還有39名官兵陣亡，遺體陸續運回莫斯科東北方300公里處的柯斯楚馬基地。

第331近衛軍空降團成員自認是俄羅斯軍隊中的佼佼者。這支部隊曾在巴爾幹、車臣和2014年俄羅斯對烏東頓巴斯地區干預戰爭中服役，並定期參加莫斯科紅場遊行。

此外，BBC發現的一段影片中顯示，俄國空降部隊數輛輕型裝甲車在遭烏克蘭特種部隊攻擊後受損，並遭遺棄。另一段影片也顯示，俄國空降部隊顯然遺棄數輛汽車。

另據英國每日郵報根據英國防務消息人士說法報導，俄軍已在烏克蘭把重要武器用完，而且現在無法補充庫存，因為俄國許多武器裝備是烏克蘭製，俄國也無法從其他來源購買武器，因為受到國際制裁。

烏克蘭先前提供巡弋飛彈、直升機引擎零件和戰機零組件給俄國，也製造俄國戰車使用的火控系統。

自從俄國2月24日入侵烏克蘭以來，估計俄軍損失143架飛機、131架直升機、625輛戰車和316座火砲。俄國至少發射了1100枚飛彈，讓外界猜測以這樣的消耗速度，俄軍還能攻擊烏克蘭多久。

俄國 烏克蘭 俄羅斯

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