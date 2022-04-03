美出手助守烏東 擬轉交烏克蘭「蘇聯製」戰車

美國擬將一批前蘇聯製造的戰車轉交給烏克蘭。圖為一名烏克蘭士兵站在被俘的俄羅斯坦克頂部。(路透)

美國官員1日表示，美方將應烏克蘭 總統澤倫斯基要求，與盟國合作把一些前蘇聯製造的戰車轉交給烏克蘭，以協助烏克蘭防禦烏東頓巴斯地區。此外，烏克蘭空軍3月31日發出推文，提出捍衛天空與取得勝利所需的兵器，並且開出願望清單。曾親赴基輔拍紀錄片的美國影星西恩潘就呼籲億萬富豪出手資助。

紐約時報報導，這是俄羅斯 於2月24日入侵烏克蘭以來，美國拜登政府首度同意擔任中間人協助轉交戰車給烏克蘭。一名美方官員說，這批戰車將讓烏克蘭得以在東部頓巴斯地區對俄軍執行遠程砲擊，但美方不願說明戰車數量或由哪些國家提供。

俄軍在加里寧格勒部署「超強飛彈」伊斯坎德爾，讓德國備感威脅。圖為俄羅斯於2019年在某軍事技術論壇展示導彈。(路透)

此外，烏克蘭空軍在上月底一則推文寫到，「天空中，最大的需求就是要戰鬥機了。第4代或更高等的F-15與F-16就夠了，烏克蘭飛官只要2至3周的培訓就可以學會操縱這些戰機。」烏克蘭空軍也表示，需要美國的愛國者飛彈，或是挪威製NASAMS等地面防空系統，以防止俄國空襲跟飛彈打擊，並稱S-300跟BUK-M1兩套系統也能有效對抗敵軍。

影星西恩潘很快上推特引述開源情報計算，烏克蘭約需5億美元更新天空武器。他表示，一位億萬富翁就可以結束烏克蘭的這場戰爭，「似乎值得考慮一下」。

德將買防禦系統 抗俄「超強飛彈」

另一方面，德國 政府2日透露，正考慮購買以色列「箭式3型」反彈道飛彈系統，或美國「薩德」系統，以抵禦俄軍部署在波羅的海附近城市加里寧格勒的「超強飛彈」伊斯坎德爾（Iskander missiles）。

路透報導，俄羅斯曾在2018年初宣布，已在加里寧格勒部署120個對準北約方向的伊斯坎德爾飛彈。德國國防部長佐恩2日表示，這些飛彈射程幾乎覆蓋了整個西歐地區。