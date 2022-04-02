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烏指俄軍把兒童放在坦克前當「人肉盾牌」 平民遭處決

編譯田思怡／綜合報導
烏克蘭指控，在被包圍的切爾尼戈夫市附近的比基夫村（Novyi Bykiv），兒童被放在坦克車的前方，當作「人體盾牌」，以免被攻擊。圖為被摧毀的俄國坦克車。法新社
烏克蘭指控，在被包圍的切爾尼戈夫市附近的比基夫村（Novyi Bykiv），兒童被放在坦克車的前方，當作「人體盾牌」，以免被攻擊。圖為被摧毀的俄國坦克車。法新社

英國衛報報導，烏克蘭首都基輔附近新近解放的布查鎮（Bucha）目擊證人指出，俄軍撤退時，把兒童當「人體盾牌」。在被包圍的切爾尼戈夫市附近的比基夫村（Novyi Bykiv），兒童被放在坦克車的前方，當作「人體盾牌」，以免被攻擊。

法新社報導，記者在基輔西北方小鎮布查的一條街上就看到至少20具屍體，包括一名手被綁的人。市長阿納托利（Anatolii Fedoruk）指出，「所有人都遭到槍殺」，其中包括一名14歲的男孩。有些屍體上綁著白色的繃帶，目的是要聲明自己身上並無攜帶武器。

他說，鎮上集中埋葬了超過280具屍體。

烏克蘭總檢察長正在收集有關俄軍從基輔周圍和其他地方撤退時，利用當地兒童避免被攻擊的證據。

在被包圍的切爾尼戈夫市附近的Novyi Bykiv村，兒童被放在坦克車的前方。

在全國各地的一些衝突熱點地區，兒童被劫持為人質，以確保當地人不會將敵人的行動坐標提供給烏克蘭軍隊。

烏克蘭人權監察員柳德米拉·傑尼索娃（Lyudmila Denisova）指出，「在蘇梅、基輔、切爾尼戈夫、扎波羅熱州都記錄了以兒童為掩護的案例」。

烏克蘭國防部發言人表示，該國總檢察長正在調查這些案件，但他無法提供更多細節。他說：「敵人在移動車隊、移動車輛時，一直在利用烏克蘭兒童作為活盾。」

他說：「俄羅斯士兵把烏克蘭兒童當作人質，把他們放在卡車上。他們這樣做是為了在移動時保護他們的車輛。」

烏克蘭 國防部 俄羅斯

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