缺乏槍枝、志願者經驗有限 烏克蘭暫停召募外籍戰士

烏克蘭2月底創立「烏克蘭領土防衛國際軍團」以歡迎各國志士參戰對抗俄羅斯的入侵，但加拿大媒體1日指招人作業已暫停，理由包括各國禁止國民加入，以及大批志願者軍旅經驗有限等等。圖為加拿大志願戰士組成的「諾曼旅」臂章。路透

烏克蘭 總統澤倫斯基2月底創立「烏克蘭領土防衛國際軍團」（International Legion of Territorial Defense of Ukraine），歡迎數千名各國志士參戰對抗俄羅斯的入侵。但加拿大 媒體1日指出，烏克蘭已暫停召募作業，官方和其他消息人士稱理由包括各國禁止國民加入，以及大批志願者軍旅經驗有限等等。

加拿大《國家郵報》報導，烏克蘭領土防衛國際軍團的一位發言人表示，烏國議會計畫開會處理一些相關問題，包括可能授予烏克蘭公民權給因為參戰而遭到剝奪國籍的志願者。

這位基於安全顧慮而要求不具名的發言人說，停止招募的原因有幾個，其中之一是缺乏槍枝，並稱議會1日將針對國際軍團相關的部分狀況進行投票，「根據表決結果，我們將能繼續進行」。

正協助烏克蘭外交官審核國際軍團申請者的前加國國會議員弗澤斯內斯基（Borys Wrzesnewskyj）也表示，他們已經面談的潛在戰士還沒有一個過去的，因為「國防部幾周前暫停這項任務」。

不過，烏克蘭國際軍團招人的更大難題，很可能是許多志願參戰外籍人士的經驗水平。弗澤斯內斯基跟其他協助召募或研究俄烏戰爭的加拿大人士表示，烏克蘭十分感激源源不絕的支持，卻已經逐漸意識到，派遣外籍菜鳥步兵上前線沒有任何意義。

弗澤斯內斯基指出，他跟駐加拿大的烏克蘭外交官一直在拒絕想當前線步兵、卻沒有實戰經驗的申請者。他說，已經前往烏克蘭的加拿大人沒有這類背景的話，與其說他們是助力，不如說他們是阻力，「有些人以為他們會到達、接受快速培訓、拿到一把槍跟出發到前線」，但「未經訓練的人闖進去，就會有各式各樣的後果」。

加拿大皇家 軍事學院教授盧丘克（Lubomyr Luciuk）指出，「我交流過的烏克蘭軍人並不願意為了戲劇效果而犧牲年輕的加拿大人或英國人」。

盧丘克說，各個國家都有人表明「我的烏克蘭兄弟姊妹為保衛國家而戰，我想跟他們並肩作戰」，但情況很快就變得顯而易見，「這些心懷好意的志願者中，有些人還沒準備好」。