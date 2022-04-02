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報答莫斯科 敘利亞數百傭兵加入攻烏

編譯顏伶如／綜合1日電
一群人烏克蘭人手持白旗從基輔西北方戰略要地伊爾平逃離。（歐新社）
一群人烏克蘭人手持白旗從基輔西北方戰略要地伊爾平逃離。（歐新社）

紐約時報報導，數百名敘利亞傭兵正紛紛加入俄羅斯軍隊攻打烏克蘭的行列，以實際行動報答莫斯科在敘利亞11年內戰中對敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)的長期支持。一名西方外交官指出，第一批敘利亞傭兵已抵達俄羅斯，轉往烏克蘭戰場之前先行接受軍事訓練。

報導指出，第一批抵達俄羅斯的敘利亞傭兵至少有300人，成員背景來自於敘利亞內戰期間曾與俄羅斯軍官密切合作的敘利亞陸軍部隊。接下來還有更多敘利亞傭兵即將加入，敘利亞各地都有專人正在招募民兵，敘利亞情治單位則對登記參加的數千民眾展開背景調查，完成之後將傭兵送交俄羅斯。

過去幾年間，敘利亞儼然成為「傭兵出口國」，參加作戰的目的地包括利比亞、亞塞拜然、中非共和國，現在則加上烏克蘭。

對於敘利亞傭兵積極前往別國參戰的原因，人權倡議組織「敘利亞人爭取真相與正義」(Syrians for Truth and Justice)負責人阿拉馬德(Bassam Alahmad)說：「一般而言，動機就是為了錢。」

阿拉馬德說，某些敘利亞民眾對俄羅斯心懷感恩，因為俄羅斯長期支持阿塞德，還有一些敘利亞民眾登記參加傭兵，純粹是因為手頭困難，需要經濟來源，而且募兵單位承諾可以從事非戰役職缺，例如在駐軍基地或油廠工作。

國防部發言人柯比(John Kirby)30日表示，美國研判來自俄羅斯傭兵組織「華格納集團」(Wagner Group)的1000名民兵將前往烏克蘭東部頓巴斯(Donbas)地區支援俄軍。

阿拉馬德說，利比亞內亂期間，俄羅斯與土耳其聯手派遣大約1萬名敘利亞傭兵，前往當地支援俄羅斯支持的一方。俄羅斯也曾派遣人數極少的敘利亞傭兵前往委內瑞拉，因為莫斯科與委內瑞拉煉油產業有利益相關。

圖為烏克蘭首都基輔西北部的一個住宅區遭到俄羅斯軍隊砲擊後的殘破景象。（Getty...
圖為烏克蘭首都基輔西北部的一個住宅區遭到俄羅斯軍隊砲擊後的殘破景象。（Getty Images）

俄羅斯 烏克蘭 紐約時報

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