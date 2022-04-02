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歐洲議會女議長抵基輔 承諾加大對烏援助、協助戰後重建

編譯中心／綜合1日電
歐洲議會議長梅特索拉（右三）1日抵達基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（右二）討論當前局勢。（路透）
歐洲議會議長梅特索拉（右三）1日抵達基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（右二）討論當前局勢。（路透）

歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）1日抵達烏克蘭，與烏克蘭總統澤倫斯基在首都基輔碰面，討論烏俄之間的衝突;這是自俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟第一位領導階層造訪烏國。

馬爾他籍、43歲的梅特索拉承諾將加大對烏克蘭的援助。梅特索拉表示，將在戰爭後協助烏克蘭重建，並稱會繼續就軍事及人道主義提供援助，包括接收難民：「我們將協助照顧被迫逃離家園的人們，直到他們可以安全返家那天。」

澤倫斯基表示，梅特索拉在戰事期間率團到訪是英勇的表現，很感激梅特索拉的支持，形容歐洲議會在烏克蘭問題上站在善良的一方。

馬爾他籍、43歲的梅特索拉今年1月當選歐洲議會議長。她1日的推文表示自己「前往基輔的路上（On my way to Kyiv）」並附上「支持烏克蘭（#StandWithUkraine）」的Hashtag，此外未多說明。梅特索拉在上月28日一場演講中曾表示，烏克蘭想要入歐盟候選國，歐洲議會將是重要的支持力量。

西方國家在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭之後，陸續對俄國實施制裁，俄方1日宣布要擴大限制歐盟人物入境。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）、斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）3月中旬曾連袂造訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及總理什米加爾（Denys Shmyhal）會面，以示與烏克蘭團結一致。

另據英國太陽報報導，一架可攜核彈的美軍 B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress）戰略轟炸機上月31日在俄國邊境繞行，似乎針對俄軍兩架蘇愷27及兩架蘇愷24戰機上月2日進犯瑞典領空一事，警告俄國總統普亭。當時俄軍其中兩架戰機還攜帶核彈。

全球知名航班追蹤網站Flightradar 24數據顯示，B-52「同溫層堡壘」戰略轟炸機上月31日從英國西南部格洛斯特郡科茨沃爾德機場（Cotswold Airport）起飛。

另據中央社引述法新社報導，以電影「大鼻子情聖」走紅的法國老牌男星傑哈德巴狄厄，周四譴責俄羅斯總統普亭在烏克蘭犯下「瘋狂、令人無法接受的過分行為」。他原本與普亭交好，還在2013年離開法國、取得俄羅斯國籍，以抗議法國擬議對富人加稅。

歐洲議會議長梅特索拉（左）1日抵達基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（右）討論當前局勢。...
歐洲議會議長梅特索拉（左）1日抵達基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（右）討論當前局勢。（路透）

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