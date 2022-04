歐洲議會女議長抵基輔 承諾加大對烏援助、協助戰後重建

歐洲議會議長梅特索拉(右三)1日抵達基輔,與烏克蘭總統澤倫斯基(右二)討論當前局勢。(路透)

歐洲議會議長梅特索拉(Roberta Metsola)1日抵達烏克蘭 ,與烏克蘭總統澤倫斯基 在首都基輔碰面,討論烏俄之間的衝突;這是自俄羅斯 入侵烏克蘭後,歐盟第一位領導階層造訪烏國。

馬爾他籍、43歲的梅特索拉承諾將加大對烏克蘭的援助。梅特索拉表示,將在戰爭後協助烏克蘭重建,並稱會繼續就軍事及人道主義提供援助,包括接收難民:「我們將協助照顧被迫逃離家園的人們,直到他們可以安全返家那天。」

澤倫斯基表示,梅特索拉在戰事期間率團到訪是英勇的表現,很感激梅特索拉的支持,形容歐洲議會在烏克蘭問題上站在善良的一方。

馬爾他籍、43歲的梅特索拉今年1月當選歐洲議會議長。她1日的推文表示自己「前往基輔的路上(On my way to Kyiv)」並附上「支持烏克蘭(#StandWithUkraine)」的Hashtag,此外未多說明。梅特索拉在上月28日一場演講中曾表示,烏克蘭想要入歐盟候選國,歐洲議會將是重要的支持力量。

西方國家在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭之後,陸續對俄國實施制裁,俄方1日宣布要擴大限制歐盟人物入境。

波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)、捷克總理費亞拉(Petr Fiala)、斯洛維尼亞總理楊薩(Janez Jansa)3月中旬曾連袂造訪基輔,與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)及總理什米加爾(Denys Shmyhal)會面,以示與烏克蘭團結一致。

另據英國太陽報報導,一架可攜核彈的美軍 B-52「同溫層堡壘」(Stratofortress)戰略轟炸機上月31日在俄國邊境繞行,似乎針對俄軍兩架蘇愷27及兩架蘇愷24戰機上月2日進犯瑞典領空一事,警告俄國總統普亭。當時俄軍其中兩架戰機還攜帶核彈。

全球知名航班追蹤網站Flightradar 24數據顯示,B-52「同溫層堡壘」戰略轟炸機上月31日從英國西南部格洛斯特郡科茨沃爾德機場(Cotswold Airport)起飛。

另據中央社引述法新社報導,以電影「大鼻子情聖」走紅的法國老牌男星傑哈德巴狄厄,周四譴責俄羅斯總統普亭在烏克蘭犯下「瘋狂、令人無法接受的過分行為」。他原本與普亭交好,還在2013年離開法國、取得俄羅斯國籍,以抗議法國擬議對富人加稅。