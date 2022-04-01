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派直升機越界空襲俄羅斯燃料庫？烏官員否認為此負責

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯邊境的貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫1日聲稱，烏克蘭派出攻擊直升機越界空襲一處燃料儲存設施，但烏方不僅官員相繼否認，甚至懷疑整起事件根本是俄方打算栽贓嫁禍。Getty Images
俄羅斯邊境的貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫1日聲稱，烏克蘭派出攻擊直升機越界空襲一處燃料儲存設施，但烏方不僅官員相繼否認，甚至懷疑整起事件根本是俄方打算栽贓嫁禍。Getty Images

俄羅斯烏克蘭之間的戰爭進入第6周，位於兩國邊境的俄羅斯貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫1日聲稱，烏克蘭派出攻擊直升機越界空襲一處燃料儲存設施，但烏方不僅官員相繼否認，甚至有人懷疑整起事件根本是俄方打算栽贓嫁禍。

衛報1日報導，葛拉特卡夫州長指2架烏軍Mi-24直升機當天早晨低空飛過邊界，隨後朝著距離俄烏邊界約35公里的一處燃料設施發射火箭。如果此事獲得證實，就將是俄羅斯發動入侵以來，烏方首度襲擊俄方領土。克里姆林宮發言人佩斯科夫說，這件事「肯定不能被視為替繼續談判創造舒適條件」。

烏克蘭外長庫列巴面對記者詢問時表示，因為他並未掌握全部的軍事資訊，「既不能承認、也不能否認烏克蘭被捲入此事的說法」，烏國國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）則上電視否認烏方為此次襲擊負責，「出於某些原因，他們（俄方）說我們做了這件事，但其實這跟事實不符」。

烏克蘭總統顧問艾雷斯托維奇（Alexey Arestovich）指出，「我們正在我們自己的領土進行防禦性軍事行動…在俄羅斯領土發生的一切都是俄方領導階層的責任，所有問題要找他們」。

據報導，此事不僅引發外界質疑俄方人員的疏忽是否可能才是罪魁禍首，一些著名的烏克蘭評論員也表示，這可能是一樁栽贓嫁禍的「假旗」行動，目的在於合理化俄羅斯發布動員令或破壞談判。德國《畫報》記者羅普克（Julian Röpcke）也在推特轉述，烏克蘭總參謀部消息人士透露，他們「沒有」烏軍攻擊貝爾哥羅德州燃料設施的消息，暗示此事可能是俄方合理化進一步殘忍攻擊的「假旗」行動。

烏克蘭 俄羅斯 德州

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