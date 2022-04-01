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真的開始撤了？衛星畫面曝 俄軍從基輔郊外機場撤離

「沒決定好祖國在哪裡」 澤倫斯基開除2叛將 未來懲處

編譯洪毅／綜合1日電
在俄烏戰爭陷入膠著之際，烏克蘭總統澤倫斯基1日宣布撤換兩名安全部門高官，並指控他們「 叛國」。圖為澤倫斯基（左）當天在總統府會見歐盟議會主席。(美聯社)
在俄烏戰爭陷入膠著之際，烏克蘭總統澤倫斯基1日宣布撤換兩名安全部門高官，並指控他們「 叛國」。圖為澤倫斯基（左）當天在總統府會見歐盟議會主席。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基31日宣布，兩名負責國安事務的將軍因為涉嫌「叛國」而被解職；此外，澤倫斯基還說，烏國東部及南部的處境依然「極其艱困」，但占領只是「暫時」的，因為俄羅斯已為此付出巨大代價，俄國人恐怕「不會為占領外國的成本埋單」。

國會山報(The Hill)報導，澤倫斯基在31日發布的講話中表示，國家安全局(SBU)負責內部安全的奧列諾夫(Naumov Andriy Olehovych)，以及國安局負責赫爾松(Kherson)地區事務的奧列克山德羅維奇(Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovych)等兩名將級官員遭到解職。

澤倫斯基沒有為解職兩名官員提供更多細節，僅表示基於烏克蘭軍隊的紀律原則，兩人「沒有決定好他們的祖國在哪裡，違反了烏軍忠於烏克蘭人、保衛國家及獨立自由的誓言」，因此「不可避免」的遭到解職。

澤倫斯基還說，對於這些「反英雄們」，「我現在沒有時間處理所有的背叛者，但是他們終究會一個接一個受到懲罰。」

澤倫斯基還提到，他已經與土耳其總統厄多安通話；厄多安一直致力於調停烏俄戰爭，澤倫斯基則說，土耳其願意在接下來的談判中，提供烏克蘭安全保證。

對於遭到俄羅斯占領的地區，澤倫斯基表示，烏東的頓巴斯(Donbas)及南部的赫爾松地區目前處境依然「極其艱困」，「占領者把他們『創造摧枯拉朽的實力』的觸角伸向南部赫爾松一帶的『臨時占領區』，試圖在那裡建立一些『無法為人所理解』的體制」。

澤倫斯基表示，俄羅斯占領者試圖找出方法以鞏固他們在那裡的立足，但是「想當然耳，這是不可能的，他們的行動愈大，俄羅斯最終要付出的代價就會更大」，這些代價損失最終都會加諸在俄羅斯人身上，「誰會為占領外國領土所付出的代價埋單？」

澤倫斯基 俄羅斯 烏克蘭

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