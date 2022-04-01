我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院通過胰島素價格上限 每月不得超過35美元

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

投桃報李 敘利亞數百傭兵加入俄軍攻烏行列

記者顏伶如／綜合報導
數百名敘利亞傭兵正紛紛加入俄羅斯軍隊攻打烏克蘭的行列，以實際行動報答莫斯科在敘利亞11年內戰中對敘利亞總統阿薩德的長期支持。圖為敘利亞軍人去年5月在頭街頭遊行。（美聯社）
數百名敘利亞傭兵正紛紛加入俄羅斯軍隊攻打烏克蘭的行列，以實際行動報答莫斯科在敘利亞11年內戰中對敘利亞總統阿薩德的長期支持。圖為敘利亞軍人去年5月在頭街頭遊行。（美聯社）

紐約時報報導，數百名敘利亞傭兵正紛紛加入俄羅斯軍隊攻打烏克蘭的行列，以實際行動報答莫斯科在敘利亞11年內戰中對敘利亞總統阿薩德(Bashar al-Assad)的長期支持。一名西方外交官指出，第一批敘利亞傭兵已抵達俄羅斯，轉往烏克蘭戰場之前先行接受軍事訓練。

報導指出，第一批抵達俄羅斯的敘利亞傭兵至少有300人，成員背景來自於敘利亞內戰期間曾與俄羅斯軍官密切合作的敘利亞陸軍部隊。接下來還有更多敘利亞傭兵即將加入，敘利亞各地都有專人正在招募民兵，敘利安情治單位則對登記參加的數千民眾展開背景調查，完成之後將傭兵送交俄羅斯。

過去幾年間，敘利亞儼然成為「傭兵出口國」，參加作戰的目的地包括利比亞、亞塞拜然、中非共和國，現在則加上烏克蘭。

對於敘利亞傭兵積極前往別國參戰的原因，人權倡議組織「敘利亞人爭取真相與正義」(Syrians for Truth and Justice)負責人阿拉馬德(Bassam Alahmad)說：「一般而言，動機就是為了錢。」

阿拉馬德說，某些敘利亞民眾對俄羅斯心懷感恩，因為俄羅斯長期支持阿薩德，還有一些敘利亞民眾登記參加傭兵，純粹是因為手頭困難，需要經濟來源，而且募兵單位承諾可以從事非戰役職缺，例如在駐軍基地或油廠工作。

國防部發言人柯比(John Kirby)30日表示，美國研判來自俄羅斯傭兵組織「華格納集團」(Wagner Group)的1000名民兵將前往烏克蘭東部頓巴斯(Donbas)地區支援俄軍。柯比表示，「華格納集團」在包括敘利亞、利比亞在內等國家招募傭兵。

阿拉馬德說，利比亞內亂期間，俄羅斯與土耳其聯手派遣大約1萬名敘利亞傭兵，前往當地支援俄羅斯支持的一方，去年納戈爾諾-卡拉巴赫(Nagorno-Karabakh)爆發領土衝突戰爭期間，土耳其也派出大約2000名敘利亞傭兵前往亞塞拜然。俄羅斯也曾派遣人數極少的敘利亞傭兵前往委內瑞拉，因為莫斯科與委內瑞拉煉油產業有利益相關。

俄羅斯 烏克蘭 柯比

上一則

俄羅斯下令天然氣需盧布支付 期限已屆未斷供

延伸閱讀

「會飛的散彈槍」 美再援烏百架「彈簧刀」無人機

「會飛的散彈槍」 美再援烏百架「彈簧刀」無人機

不知戰事真相？普亭自覺被誤導 與軍方緊張升高

不知戰事真相？普亭自覺被誤導 與軍方緊張升高
俄國顧問嚇到不敢說實話 美：普亭被誤導未掌握戰事全貌

俄國顧問嚇到不敢說實話 美：普亭被誤導未掌握戰事全貌
俄減少部隊？ 五角大廈：只是重新部署 別被騙了

俄減少部隊？ 五角大廈：只是重新部署 別被騙了

熱門新聞

圖為3月23日，烏克蘭消防員在基輔被砲擊毀壞的房屋內噴水情形。（美聯社）

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

2022-03-24 18:29
泰晤士報29日報導，俄羅斯一名「戰功彪炳」的女狙擊手史塔莉柯娃（圖）遭同行戰友留在戰場上等死，隨後被烏克蘭軍隊抓獲。（翻攝自臉書／＠Інформагентство АрміяInform）

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

2022-03-30 11:40
根據知情人士，草擬的俄烏停火協議，不包括俄羅斯原先對烏克蘭提出的三項核心要求：去納粹化、非軍事化、俄語保護。圖為烏克蘭軍3月28日開坦克進入最近自俄羅斯手裡奪回的Trostsyanets鎮。美聯社

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

2022-03-28 20:34
豪宅示意圖。（取材自pixabay）

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

2022-03-23 18:12
澤倫斯基宣布以「叛徒」為由解雇烏克蘭國家安全部門的2名高級成員。（歐新社）

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

2022-03-31 20:52
俄軍進攻烏克蘭之初，美歐制裁俄國石油及天然氣時，盧布暴跌至1美元兌150盧布，但現已大幅反彈，恢復至接近開戰前的水平，約1美元兌85盧布。圖為莫斯科鬧區。（美聯社）

西方制裁俄羅斯有用嗎？盧布幾乎完全復原

2022-03-30 21:46

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
我知道你們為何在這裡但我呢？布魯斯威利發問嚇壞片場

我知道你們為何在這裡但我呢？布魯斯威利發問嚇壞片場
他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主

他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主