投桃報李 敘利亞數百傭兵加入俄軍攻烏行列

數百名敘利亞傭兵正紛紛加入俄羅斯軍隊攻打烏克蘭的行列，以實際行動報答莫斯科在敘利亞11年內戰中對敘利亞總統阿薩德的長期支持。圖為敘利亞軍人去年5月在頭街頭遊行。（美聯社）

紐約時報報導，數百名敘利亞傭兵正紛紛加入俄羅斯 軍隊攻打烏克蘭 的行列，以實際行動報答莫斯科在敘利亞11年內戰中對敘利亞總統阿薩德(Bashar al-Assad)的長期支持。一名西方外交官指出，第一批敘利亞傭兵已抵達俄羅斯，轉往烏克蘭戰場之前先行接受軍事訓練。

報導指出，第一批抵達俄羅斯的敘利亞傭兵至少有300人，成員背景來自於敘利亞內戰期間曾與俄羅斯軍官密切合作的敘利亞陸軍部隊。接下來還有更多敘利亞傭兵即將加入，敘利亞各地都有專人正在招募民兵，敘利安情治單位則對登記參加的數千民眾展開背景調查，完成之後將傭兵送交俄羅斯。

過去幾年間，敘利亞儼然成為「傭兵出口國」，參加作戰的目的地包括利比亞、亞塞拜然、中非共和國，現在則加上烏克蘭。

對於敘利亞傭兵積極前往別國參戰的原因，人權倡議組織「敘利亞人爭取真相與正義」(Syrians for Truth and Justice)負責人阿拉馬德(Bassam Alahmad)說：「一般而言，動機就是為了錢。」

阿拉馬德說，某些敘利亞民眾對俄羅斯心懷感恩，因為俄羅斯長期支持阿薩德，還有一些敘利亞民眾登記參加傭兵，純粹是因為手頭困難，需要經濟來源，而且募兵單位承諾可以從事非戰役職缺，例如在駐軍基地或油廠工作。

國防部發言人柯比 (John Kirby)30日表示，美國研判來自俄羅斯傭兵組織「華格納集團」(Wagner Group)的1000名民兵將前往烏克蘭東部頓巴斯(Donbas)地區支援俄軍。柯比表示，「華格納集團」在包括敘利亞、利比亞在內等國家招募傭兵。

阿拉馬德說，利比亞內亂期間，俄羅斯與土耳其聯手派遣大約1萬名敘利亞傭兵，前往當地支援俄羅斯支持的一方，去年納戈爾諾-卡拉巴赫(Nagorno-Karabakh)爆發領土衝突戰爭期間，土耳其也派出大約2000名敘利亞傭兵前往亞塞拜然。俄羅斯也曾派遣人數極少的敘利亞傭兵前往委內瑞拉，因為莫斯科與委內瑞拉煉油產業有利益相關。