影／邊境城市油庫起火 俄當地州長稱烏軍直升機攻擊

俄羅斯 別爾哥羅德市(Belgorod)的一處油庫據報1日早上冒出大火,別爾哥羅德州的州長格拉德科夫(Vyacheslav Gladkov)在自己的Telegram頻道聲稱,起火原因是烏克蘭 軍方派出2架直升機低空飛入俄方領空後發動空襲。

俄羅斯衛星通訊社與BBC報導,格拉德科夫州長表示,有2名工作人員受傷,但沒有生命危險,附近3條街道的居民被疏散到更安全的地方,以利消防隊員遏阻火勢,待火災撲滅後即可回家。

據報導,別爾哥羅德市居民近37萬人,距離俄烏邊境約40公里,離烏克蘭東部城市哈爾科夫約80公里。

每日郵報指出,社群媒體 流傳的影像似乎顯示,格拉德科夫州長口中的襲擊事件發生於當地時間早上5時43分,可見到據稱是S-8火箭(S-8 Rockets)劃過天空,隨後就出現爆炸跟火光,也有目擊者拍到攻擊直升機飛離。

烏克蘭尚未宣布對任何爆炸負起責任,但Sky News指出,此次襲擊意義尤其重大的原因在於,這代表了俄烏戰爭開打以來,烏克蘭軍隊首度越過邊界空襲俄羅斯,將被廣泛視為莫斯科的羞辱。

Insane. The fire at the oil facility in Belgorod was reportedly a result of an attack by two Ukrainian helicopters apparently firing S-8 rockets. https://t.co/kx5wDfJ88C pic.twitter.com/HhHkirNJWk

In Russia's Belgorod, a fire broke out at an oil depot, two workers were injured - region's authorities.



Belgorod Governor Vyacheslav Gladkov states that the fire broke out due to an air strike from two Ukrainian helicopters. https://t.co/d3pv2Pyqic pic.twitter.com/TjeYm9rEd5