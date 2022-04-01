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北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

未能預測俄軍入侵烏克蘭 法軍情局長下台

編譯張佑生、周辰陽／綜合31日電

法國軍情局局長維度將軍因為沒有預測到俄國入侵烏克蘭，被迫下台。國防部原先安排他夏天去職，但他選擇立刻請辭。此外，瑞典媒體披露，俄羅斯3月曾派出戰機侵犯瑞典領空，其中兩架攜掛核武，消息人士表示，這是俄方的蓄意行動，用意在威嚇瑞典。

法國國防部人士透露，維度遭免職是因為提供「不夠充足的簡報」和「缺乏對情資的精準掌握」。當美國和英國情報單位都預測俄國即將入侵烏克蘭時，法國軍情局呈交給總統馬克宏的簡報結論仍是俄不會入侵。法國情報單位當時表示，蒐集到的情資與美英相同，都是俄去年冬天起屯兵十萬在俄烏邊界，差別在解讀不同。

法國參謀總長柏克哈德坦承情報失準，「美國人說俄國將入侵，我們的情報單位則認為入侵成本太高，俄國還有其他選項」。法國對美國情報沒信心始於2003年，美國宣稱伊拉克獨裁者海珊擁有大規模毀滅性武器，最後證明是虛構。

俄機傳攜「核彈」闖瑞典領空

瑞典新聞頻道「TV4 Nyheterna」3月30日披露，3月初侵犯瑞典領空的2架俄羅斯戰機均攜帶核子武器。目前瑞典國防軍，對此不願評論。

這起事件發生在3月2日，俄羅斯合計派出四架戰機，以「不尋常的隊形」從加里寧格勒（Kaliningrad）的空軍基地起飛，短暫飛過哥特蘭（Gotland）島附近的瑞典領空，前後歷時約1分鐘。瑞典國防軍當時發布聲明，指四架侵犯領空的俄軍戰機分為兩架蘇愷24攻擊機與兩架蘇愷27戰機。

瑞典國防軍對2架俄軍攻擊機是否攜帶核武一事不予置評，但空軍參謀長愛德斯壯（Carl-Johan Edstrom）表示，「我們將此事（侵犯領空）評估為故意行為，這非常嚴重，特別是因為對方是一個交戰國家」。儘管他不能排除導航有誤，「但一切都指向蓄意行動，即他們侵犯瑞典的邊界」。

瑞典 俄國 俄羅斯

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