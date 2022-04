俄「學生兵」參戰？ 自拍怨75年老步槍「他X的射不出來」

近日俄烏兩軍前線交戰的畫面流出,親烏克蘭 Telegram流出一段影片,可見整群被徵召到烏克蘭前線的10名年輕士兵,手持75年老舊AK-47步槍,抱怨槍枝根本射不出來。

中央社報導,俄羅斯 總統普亭(Vladimir Putin)簽署春季徵兵令,將大舉徵召13萬5000名新兵,不過俄羅斯國防部 強調,徵召的新兵暫時不會投入戰場。

雖然普亭曾允諾不會派遣年輕、未經訓練的士兵到烏克蘭前線,但實際狀況似乎有所差異。

ETtoday報導引述每日郵報報導,這群年輕的俄國士兵外傳是第15獨立步槍機動旅的成員,在烏克蘭蘇梅(Sumy)附近搭乘軍用車輛時自拍,其中一人坦承自己才18歲。他舉起AK-47步槍,甚至還要用手中的槍對抗迫擊炮。

另一人抱怨,「我們的步槍是1940年代的,根本他X的射不出來!他們還把普通學生送上戰場。」其他人則說,俄羅斯國防部根本不知道他們已經被送上戰場,或是他們在前線到底在做什麼事情,根本是被扔進了地獄。

影片尾聲,他們也呼籲外界能將影片散布出去,讓更多人知道他們的慘況。

Pretty amazing footage of young conscripts from the Donetsk "People's Republic" complaining that they have been sent to Ukraine's Sumy region as cannon fodder pic.twitter.com/LkGJMbilTM