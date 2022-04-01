俄「學生兵」參戰？ 自拍怨75年老步槍「他X的射不出來」

俄羅斯被爆派出未經訓練的士兵到烏克蘭前線。圖為日前一名俄羅斯士兵開著坦克向烏克蘭投降。（取材自推特）

近日俄烏兩軍前線交戰的畫面流出，親烏克蘭 Telegram流出一段影片，可見整群被徵召到烏克蘭前線的10名年輕士兵，手持75年老舊AK-47步槍，抱怨槍枝根本射不出來。

再徵召13.5萬新兵 俄：不會上前線

中央社報導，俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）簽署春季徵兵令，將大舉徵召13萬5000名新兵，不過俄羅斯國防部 強調，徵召的新兵暫時不會投入戰場。

雖然普亭曾允諾不會派遣年輕、未經訓練的士兵到烏克蘭前線，但實際狀況似乎有所差異。

ETtoday報導引述每日郵報報導，這群年輕的俄國士兵外傳是第15獨立步槍機動旅的成員，在烏克蘭蘇梅（Sumy）附近搭乘軍用車輛時自拍，其中一人坦承自己才18歲。他舉起AK-47步槍，甚至還要用手中的槍對抗迫擊炮。

另一人抱怨，「我們的步槍是1940年代的，根本他X的射不出來！他們還把普通學生送上戰場。」其他人則說，俄羅斯國防部根本不知道他們已經被送上戰場，或是他們在前線到底在做什麼事情，根本是被扔進了地獄。

影片尾聲，他們也呼籲外界能將影片散布出去，讓更多人知道他們的慘況。

Pretty amazing footage of young conscripts from the Donetsk "People's Republic" complaining that they have been sent to Ukraine's Sumy region as cannon fodder pic.twitter.com/LkGJMbilTM — Nikolaus von Twickel 🇪🇺 (@niktwick) March 28, 2022

烏克蘭蘇梅過去這段時間始終處於兩軍激戰狀態。報導提到，俄羅斯四分之一的軍隊是由18至27歲的被徵召的士兵組成，其中絕大多數來自貧困家庭。

俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）29日曾表示，新一波徵召計畫的入伍人員將不會被送往任何衝突熱點，且他們將自5月底開始分發至各個基地。

義務役充員兵是否會被送上前線，向來是個高度敏感的問題。國防部3月9日坦言，部分充員兵確實已被送往烏克蘭戰場，而先前普亭才在多個場合否認此事，稱只有職業軍人會上戰場。