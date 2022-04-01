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北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

普亭淪「政治殭屍」 軍事專家曝可能下場

編譯中心／綜合31日電
對烏克蘭用兵進度不如預期，俄國總統普亭相當沮喪。（路透）
對烏克蘭用兵進度不如預期，俄國總統普亭相當沮喪。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭超過一個月，戰況慘烈，《漢和防務評論》軍事雜誌創辦人兼總編輯平可夫稱，如今的俄軍因此不得已改變作戰計畫，而普亭因自身政治野心開戰，早已淪為「政治殭屍」，最終下場很有可能就是「被下台」。此外，有媒體分析，普亭對基輔不會死心，只是藉和談爭取時間。

「美國之音」（VOA）日前專訪《漢和防務評論》軍事雜誌創辦人兼總編輯平可夫，他表示，平可夫認為，俄軍損失和傷亡慘重的原因不僅是武器裝備老舊存在嚴重質量問題，而且俄軍的戰術落後，軍隊內部貪汙腐化、墮落成性，基本與日俄戰爭之前的俄軍水準相當。

除了武器裝備的問題，俄軍的指揮調度也顯得非常混亂。平可夫提出了非主流的觀點，即有可能是俄軍內部有人故意荒謬佈局，希望以內部作梗的方式搞砸戰爭，削弱普亭的力量。

至於俄國此次開戰目的，平可夫認為，這是普亭為了自身政治生命在著想，因為依據現階段人脈關係，難以讓他在2024年大選勝出，因此提前兩年發動重大攻勢，極有可能想藉由拿下頓巴斯地區並複製克里米亞模式，併入俄羅斯創造另一個奇蹟，「這很明顯就是普亭的野心，戰爭完全是為他自己著想」。

從目前的俄烏戰局來看，普亭可能面臨怎樣的下場？平可夫分析認為，普亭已成為「政治殭屍」，最終很有可能是俄羅斯上層內部的變化以及密謀集團的出現導致其下台。

藉和談換時間？ 分析：普亭對基輔不會死心

美國微軟國家廣播公司（MSNBC）報導則指出，俄羅斯可能在藉著與烏克蘭的談判換取時間，以便重整部隊並重新發動攻擊，因為普亭相信可以重演當年讓車臣淪為廢墟之後扶植傀儡政權的戲碼。

據報導，俄國與烏克蘭日前在伊斯坦堡的和談結束後，俄方代表宣稱將減少在烏克蘭首都基輔一帶的軍事行動，但車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）在他個人發布的影片中說，普亭不會停止攻擊，而且俄軍幾天之內就會攻進基輔。

俄羅斯獨立民調機構「列瓦達中心」指出，自普亭發動入侵烏克蘭後，國內支持率從2月的...
俄羅斯獨立民調機構「列瓦達中心」指出，自普亭發動入侵烏克蘭後，國內支持率從2月的71%上揚至83%。（美聯社）

普亭入侵烏國 支持率升至83%

俄羅斯獨立民調機構「列瓦達中心」（Levada Center）指出，自普亭2月24日發動入侵烏克蘭後，國內支持率就呈現飆升，從2月的71%上揚至83%。

華爾街日報報導，普亭支持率過去幾年始終在60%-69%間徘徊，前次如此大幅躍升是2014年兼併克里米亞和烏東頓巴斯戰爭之後，數字則是69%升至83%。

專家提醒，考慮到俄羅斯當局實行鎮壓異議人士，像是封殺任何有悖於烏克蘭行動相關官方說法的新聞報導，因此不要輕信目前俄羅斯民調的表面數字。

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