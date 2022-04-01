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諧星變英雄 澤倫斯基信任度第1 普亭、習近平吊車尾

編譯中心／綜合31日電
烏克蘭總統澤倫斯基號召人民捍衛家園，民調信任度名列第一。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基號召人民捍衛家園，民調信任度名列第一。(路透)

面對俄軍進犯，烏克蘭總統澤倫斯基堅守陣地，號召人民捍衛家園，讓喜劇演員出身的他一舉蛻變成為戰時英雄。美民調顯示，澤倫斯基信任度名列第一，俄羅斯總統普亭敬陪末座。

中央社報導，根據皮尤研究中心（Pew Research Center）日前公布的民調，在3581名美國受訪者中，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的信任度最高，以72%名列第一；為俄烏衝突奔走協調的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以55%信任度排名第2；德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和美國總統拜登分別以53%和48%緊接在後。

民調顯示，美國民眾對中國國家主席習近平的信任度僅15%，不信任達83%；對普亭（Vladimir Putin）的信任度更只有6%，不信任高達92%，其中77%受訪者表示「完全不信任」，15%表示「沒那麼信任」。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯軍隊在基輔附近受挫後逐漸向烏東集結，準備發動新一輪攻勢，烏軍已為此做好準備，將奮力為烏克蘭的每一吋土地而戰。

路透社報導，俄羅斯入侵鄰國烏克蘭邁入第5週，迄今已迫使約1/4烏克蘭人逃離家園，俄羅斯與西方緊張關係也達到冷戰以來最嚴重程度。

澤倫斯基透過影片表示，俄羅斯軍隊從基輔和切爾尼戈夫（Chernihiv）轉移並非撤軍，卻是「我方戰士努力的結果」。

澤倫斯基說，烏方發現「俄軍正在向烏東的頓巴斯（Donbass）地區集結，準備展開新一輪攻勢，我方已為此做好準備」。

烏克蘭與俄羅斯談判代表昨天在土耳其的伊斯坦堡舉行最新一輪談判，一名俄羅斯談判代表說，莫斯科已決定大幅減少對基輔和北部大城切爾尼戈夫周邊的軍事活動。然而，俄軍夜間仍持續發動砲擊。

澤倫斯基說：「我們不會相信任何人，不會相信任何好聽的話。」

他說，俄軍正在重新集結，準備向東部的頓巴斯地區發動攻擊，「我們不會退縮，我們會為烏克蘭的每一吋土地而戰」。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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