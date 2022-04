衛報報導,歐洲議會議長梅特索拉確認將前往基輔討論烏克蘭與俄羅斯之間的衝突,這是自戰爭開始以來歐盟第一位領導階層做出這樣決定。(歐新社)

衛報報導,歐洲議會議長梅特索拉(Roberta Metsola)確認將前往基輔(Kyiv)討論烏克蘭 與俄羅斯 之間的衝突,這是自戰爭開始以來歐盟 第一位領導階層做出這樣決定。

根據梅特索拉的推文,他寫上「前往基輔的路上(On my way to Kyiv)」並附上「支持烏克蘭(#StandWithUkraine)」的Hashtag。