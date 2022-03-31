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英相不信俄烏將和解 擬供烏克蘭自走砲等「致命武器」

編譯中心／綜合30日電
自俄烏開戰以來，英國陸續提供不少武器給烏克蘭，包括NLAW反坦克導彈。(歐新社)
自俄烏開戰以來，英國陸續提供不少武器給烏克蘭，包括NLAW反坦克導彈。(歐新社)

泰晤士報30日援引英國政府人士消息報導，英相強生昨天向內閣官員們表示，他希望向烏克蘭提供「更致命的」武器。強生還向官員們表示，不相信烏克蘭和俄羅斯接近達成和解，並稱普亭可能試圖「在傷口上灑鹽」，並變得「更不可預測且更具報復性」。

英國國防參謀長、海軍上將拉達金爵士（Sir Tony Radakin）向內閣大臣們簡報時說，隨著烏克蘭從試圖擊退俄軍轉向堅守陣地及奪回領土，衝突已演變成「更傳統的戰爭」。因此，英國在支持烏克蘭方面正進入一個新階段，政府正研究可提供哪些軍事裝備。

消息人士指出，強生未具體指出英國可能向烏克蘭提供哪些武器。但國防消息人士認為，烏克蘭需要「遠程火力殺傷設備」，例如重型火砲，其中一個方案是提供「AS-90自走砲」。不過，使用這些「大型系統」將需要烏克蘭軍人在鄰國接受額外培訓，同時英國政府也擔心局勢升級。

烏俄開戰以來，英國陸續提供烏克蘭政府包括：NLAW反坦克導彈、「標槍」反坦克導彈以及「星光」高速便攜式防空導彈等多種武器裝備。

傳英國可能提供烏克蘭「更致命的」武器系統，其中一個方案是英國製「AS-90自走砲...
傳英國可能提供烏克蘭「更致命的」武器系統，其中一個方案是英國製「AS-90自走砲」。（取材自微博）

對此，俄國國防部抨擊，西方國家向烏克蘭提供致命武器是不負責任的舉措，失控供應可能對歐洲國家構成威脅；並稱「提供武器只會增加人員傷亡，但不會影響戰事結局」。

另一方面，英國國防部今天發布最新烏克蘭局勢情報，表示遭受重大損失的俄軍已被迫返回俄國與白俄重整和再補給。英國國防部表示：「這類活動表明俄羅斯重組烏克蘭前線地區部隊過程遇到困難。」根據國防部，俄羅斯可能會繼續透過大規模火砲和飛彈攻擊，彌補地面機動能力的下降。

烏克蘭 英國 國防部

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