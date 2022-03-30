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西方制裁俄羅斯有用嗎？盧布幾乎完全復原

編譯盧炯燊／綜合30日電
俄軍進攻烏克蘭之初，美歐制裁俄國石油及天然氣時，盧布暴跌至1美元兌150盧布，但現已大幅反彈，恢復至接近開戰前的水平，約1美元兌85盧布。圖為莫斯科鬧區。（美聯社）
俄軍進攻烏克蘭之初，美歐制裁俄國石油及天然氣時，盧布暴跌至1美元兌150盧布，但現已大幅反彈，恢復至接近開戰前的水平，約1美元兌85盧布。圖為莫斯科鬧區。（美聯社）

在俄烏戰爭持續之際，美國與歐盟正考慮進一步制裁俄羅斯，包括針對更多銀行、受打擊的寡頭將擴及他們的家庭成員、收緊限制使用加密貨等等。

歐盟官員及外交人員透露，美國與歐盟將成立聯合工作組執行有關措施，為了讓制裁有成效，它們也會向第三國家施壓，阻止受針對的俄羅斯公司及人士，將境外資產轉移到這些國家逃避制裁。

歐盟官員目前正商議，將協助俄羅斯逃避制裁的國家列入黑名單，至於是將俄羅斯也列入內，暫時未有決定。

歐盟執行機構歐盟委員會預計於下周對新制裁提出建議，不過建議必須獲全部27個成員國同意才可實施。

目前針對俄羅斯及寡頭的制裁措旇，主要是在金融、經濟、技術及有針對性等四個領域，而新制裁行動主要是堵塞漏洞及進一步造成嚴重影響。

自俄羅斯揮軍烏克蘭後，包括俄羅斯開發銀行(VEB RF)、Rossiya Bank、 Otkritie Bank等銀行已給SWIFT金融網絡系統除名，至於俄國第二大銀行VTB雖暫未被制裁，但在美國及英國的資產已遭凍結。

至於針對寡頭家庭成員，主要是目前的措施未涉及他們，極有可能給寡頭們利用轉移資產，因此有必要對他們的家人設限。

另一方面，儘管西方進一步加強制裁行動，但早前因遭制裁而暴跌的盧布，現在因傳出俄烏談判取得進展，現已大幅反彈，因而也觸發對俄羅斯施以制裁是否有用的質疑。

為了應對西方對俄羅斯經濟的制裁，俄羅斯中央銀行已將利率提高至20%，對那些希望將盧布兌換成美元或歐元的人，也實施了嚴格的資本管制。

雖然長遠來說，俄羅斯可能無法實行這種永久性的貨幣防禦，但盧布的回升，反映出目前的制裁措施，並沒有外界，尤其是烏克蘭政府所期望的那樣有效。也說明了俄羅斯利用原油及天然氣來作為反擊手段是有用的。

在俄軍進攻烏克蘭之初，美歐制裁俄國石油及天然氣時，盧布暴跌至1美元兌150盧布，但現在已大幅反彈，恢復至接近揮軍前的水平，約1美元兌85盧布。

基於這個情況，開始有聲音質疑俄羅斯是否有用，共和黨籍聯邦參議員圖米(Patrick Toomey) 認為，盧布的反彈說明了美國的制裁，並未有效削弱俄羅斯的經濟。他認為必須完全切斷俄羅斯在全球的石油及天然氣銷售管道，才能中斷俄羅斯的收入來源。

不過，白宮及經濟學者均認為，制裁的影響需要時間，最少需要數星期甚至數個月才能完全見到影響。

俄羅斯 歐盟 烏克蘭

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