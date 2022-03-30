馬立波婦產科醫院70餘人遭俄軍擄走 送往俄境

圖為29日馬薩爾科技提供的衛星影像，可見馬立波多處建築物和房屋受損。美聯社

烏克蘭東南部重要港市馬立波當局今天指控俄軍，從市內1家婦產科醫院強行擄走70多名醫護人員及患者，將他們帶往俄國 。本月9日，俄軍也曾冷血轟炸當地另1家婦產科醫院。

馬立波（Mariupol）市長辦公室在其Telegram頻道上宣布：「左岸區第二婦產科醫院的70多人都被占領軍強行擄走，包括婦女和醫護人員。」

市長辦公室表示，迄今已有2萬多名馬立波居民在「非自願」情況下被送到俄羅斯 ，他們的身份證件遭到沒收，然後還被送往「遙遠的俄羅斯各城市」。

馬立波自2月底以來一直遭到包圍和猛烈轟炸，對外通訊大致已中斷，因此法新社無法獨立核實上述消息。

馬立波另一家婦產科醫院3月9日也遭到俄軍轟炸，招致國際譴責。當時至少造成3人喪生，包括1名兒童在內。

俄國官員一方面否認稱，上述攻擊是由烏方布局；再方面又辯解稱，這家醫院已被烏軍「極端分子」使用，所有醫護人員和患者早已離去。

自俄軍入侵以來，馬立波至少已有5000人喪命。烏國總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）29日指控，俄軍圍攻這座城市「犯下了違反人道罪」。

據估計，目前仍有約16萬名平民被困在這座慘遭戰火蹂躪、缺水缺電，也沒有食物可吃的城市中。