烏南尼古拉耶夫政府大樓遭俄飛彈擊中 至少12死 33人傷

俄軍1枚飛彈29日擊中烏克蘭南部城市尼古拉耶夫的政府大樓，造成至少12人死亡、33人受傷。（美聯社）

緊急救難官員表示，俄軍1枚飛彈今天擊中烏克蘭 南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的政府大樓，造成至少12人死亡、33人受傷。

這枚飛彈在烏克蘭時間接近上午9時擊中9層樓的政府大樓，建築物中間部分幾乎全毀。

烏克蘭緊急救難部門在Telegram發聲明說：「被炸毀的地方發現12具屍體，另有33人受傷。」

緊急救難部門張貼的照片顯示，救難人員清理瓦礫，身穿紅衣的女性醫護協助1名滿臉是血的傷者躺上擔架。

尼古拉耶夫州州長維塔利．金在臉書（Facebook）寫道，「州政府大樓被擊中」，裡面的人多半「奇蹟般逃離」，但有數名平民和軍人下落不明。

官員先前公布的死亡數字是9人死亡，28人受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）今天稍早透過影片對丹麥國會發表演說時，譴責這起攻擊。

他說：「尼古拉耶夫的居民對俄羅斯 沒威脅，儘管如此，他們仍和所有烏克蘭人一樣，成為俄軍的目標。」

戰火停歇數日之後，今天清晨的這場攻擊震撼尼古拉耶夫。尼古拉耶夫地處前往烏南最大港市敖德薩（Odessa）的必經之地，承平時有50萬居民。

1名獲救女子表示：「真是惡夢。1個女孩死在我的地板上，我能說什麼。開玩笑的吧？我抱著她，2分鐘後，她死了。」