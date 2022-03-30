戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

泰晤士報29日報導，俄羅斯一名「戰功彪炳」的女狙擊手史塔莉柯娃（圖）遭同行戰友留在戰場上等死，隨後被烏克蘭軍隊抓獲。（翻攝自臉書／＠Інформагентство АрміяInform）

俄羅斯 一名「戰功彪炳」的女狙擊手據報遭戰友留在戰場上等死，隨後則被烏克蘭 軍隊抓獲。

泰晤士報29日報導，這一位女狙擊手名叫史塔莉柯娃（Irina Starikova），今年41歲，原籍為塞爾維亞，據報已經離婚，並有2名女兒，自2014年就服役於烏東頓內次克的分離分子武裝部隊，「巴格拉」（Bagheera）的代號則是取自英國 作家吉卜林（Rudyard Kipling）筆下《叢林奇譚》（The Jungle Book）的黑豹。

根據報導，超過40人死在史塔莉柯娃的槍下，她還因被控參與涉及射殺烏軍戰俘的戰爭罪而惡名昭彰，基輔當局多年來一直在尋找她的下落。

烏克蘭軍方宣布抓到史塔莉柯娃時表示，她的手上有著「至少40人的鮮血，其中包括平民」。聲明附有三張史塔莉柯娃的照片跟她的軍籍身分證件，並強調任何人「在我們的土地上殺害和平的人民，就可以預期有報應」。

志願戰士伊凡諾夫（Vlad Ivanov）透露，烏克蘭軍隊發現受傷的史塔莉柯娃躺在戰場上，帶她到醫院接受治療。史塔莉柯娃據報表示，同行的戰士將她拋棄，「他們曉得我受傷了，也有機會把我接走，卻只決定把我留在原地，希望我會死掉」。

外界對史塔莉柯娃的經歷多有猜測和謠言不斷，烏克蘭自由電台2018年一篇報導就聲稱史塔莉柯娃是一位前手球選手，因販毒被判有罪後成為女修道院院長（Abbess）。