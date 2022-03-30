烏東又1分離區計畫加入俄國 頓內次克曝時間點：控制全區後
俄羅斯支持的烏克蘭東部頓內次克人民共和國，今天有媒體引述地區領導人普希林的話報導說，一旦分離運動人士控制整個地區，可能會考慮加入俄羅斯。而兩天前，另一烏東分離地區盧甘斯克人民共和國領導人才表示，可能很快就是否加入俄國舉行公投。
烏克蘭親俄政府2014年2月倒台，頓內次克、盧甘斯克地區宣布獨立，自此與烏克蘭政府軍交戰不斷。2022年情勢尤為緊張，俄羅斯2月21日承認這兩個共和國，派兵進駐「維和」，隔天宣布與其建交。
頓內次克新聞社引述普希林的話，表示該地區追溯至2014年就希望「成為俄羅斯一員」，「但是目前主要任務是達到這個共和國憲法明訂的疆界，然後我們會對這個議題做成決定。」盧甘斯克地區領導人帕斯特爾奈克日前也表示，將就入俄進行公投。
烏克蘭軍事情報部門負責人27日表示，由於俄羅斯揮軍入侵後未能接管整個國家，將試圖把烏克蘭一分為二，建立一個由莫斯科控制的地區。烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫說：「這就像想在烏克蘭建立北韓和南韓。」他說，烏克蘭將很快在俄國占領的領土上發動游擊戰。
另一方面，繼波蘭驅逐45名俄國「間諜」外交官後，歐盟成員國荷蘭、比利時、愛爾蘭和捷克29日以秘密從事間諜活動為由，驅逐43名俄羅斯外交官，聯合打擊俄國在歐盟的情報活動。
比利時要求21名分別在駐布魯塞爾大使館或安特衛普領事館工作的俄國外交人員，在兩周內離境。比利時外交部長威爾姆斯強調並非制裁，俄羅斯大使館可以繼續運作，比利時繼續倡導對話。
荷蘭驅逐17名俄國外交官，外交部指，「從更廣泛的意義上來說，俄羅斯目前的態度使得這些情報人員的存在不受歡迎。」愛爾蘭要求俄羅斯大使館4名高級官員離境，捷克也驅逐俄羅斯駐布拉格大使館一名外交人員。
俄國外交部表示將對四國做出回應。
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