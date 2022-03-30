我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

烏東又1分離區計畫加入俄國 頓內次克曝時間點：控制全區後

編譯中心／綜合29日電
一名婦人15日經過俄羅斯圍困的烏克蘭頓內次克地區沃爾諾瓦哈鎮受損的建築物旁。烏克蘭東部有部分領土遭親俄分離主義分子控制，原屬烏克蘭的克里米亞半島在2014年被俄國併吞，俄軍現正努力把兩地連成一氣，而沃爾諾瓦哈與馬立波正好夾在中間。（路透）
一名婦人15日經過俄羅斯圍困的烏克蘭頓內次克地區沃爾諾瓦哈鎮受損的建築物旁。烏克蘭東部有部分領土遭親俄分離主義分子控制，原屬烏克蘭的克里米亞半島在2014年被俄國併吞，俄軍現正努力把兩地連成一氣，而沃爾諾瓦哈與馬立波正好夾在中間。（路透）

俄羅斯支持的烏克蘭東部頓內次克人民共和國，今天有媒體引述地區領導人普希林的話報導說，一旦分離運動人士控制整個地區，可能會考慮加入俄羅斯。而兩天前，另一烏東分離地區盧甘斯克人民共和國領導人才表示，可能很快就是否加入俄國舉行公投。

烏克蘭親俄政府2014年2月倒台，頓內次克、盧甘斯克地區宣布獨立，自此與烏克蘭政府軍交戰不斷。2022年情勢尤為緊張，俄羅斯2月21日承認這兩個共和國，派兵進駐「維和」，隔天宣布與其建交。

頓內次克新聞社引述普希林的話，表示該地區追溯至2014年就希望「成為俄羅斯一員」，「但是目前主要任務是達到這個共和國憲法明訂的疆界，然後我們會對這個議題做成決定。」盧甘斯克地區領導人帕斯特爾奈克日前也表示，將就入俄進行公投。

俄羅斯圍困烏克蘭頓內次克地區沃爾諾瓦哈鎮，一名當地女子領取人道援助的麵包。（新華...
俄羅斯圍困烏克蘭頓內次克地區沃爾諾瓦哈鎮，一名當地女子領取人道援助的麵包。（新華社）

烏克蘭軍事情報部門負責人27日表示，由於俄羅斯揮軍入侵後未能接管整個國家，將試圖把烏克蘭一分為二，建立一個由莫斯科控制的地區。烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫說：「這就像想在烏克蘭建立北韓和南韓。」他說，烏克蘭將很快在俄國占領的領土上發動游擊戰。

另一方面，繼波蘭驅逐45名俄國「間諜」外交官後，歐盟成員國荷蘭、比利時、愛爾蘭和捷克29日以秘密從事間諜活動為由，驅逐43名俄羅斯外交官，聯合打擊俄國在歐盟的情報活動。

比利時要求21名分別在駐布魯塞爾大使館或安特衛普領事館工作的俄國外交人員，在兩周內離境。比利時外交部長威爾姆斯強調並非制裁，俄羅斯大使館可以繼續運作，比利時繼續倡導對話。

荷蘭驅逐17名俄國外交官，外交部指，「從更廣泛的意義上來說，俄羅斯目前的態度使得這些情報人員的存在不受歡迎。」愛爾蘭要求俄羅斯大使館4名高級官員離境，捷克也驅逐俄羅斯駐布拉格大使館一名外交人員。

俄國外交部表示將對四國做出回應。

烏東2共和國擬加入俄羅斯
烏東2共和國擬加入俄羅斯

俄羅斯 烏克蘭 俄國

上一則

新加坡防疫鬆綁「戶外可不戴罩」 街上僅少數人解放

下一則

「派對門」開罰：英相躲過一劫 唐寧街20幕僚被罰款

延伸閱讀

烏兵傳虐打戰俘 朝腿開槍 烏譴責俄：散布造假影片

烏兵傳虐打戰俘 朝腿開槍 烏譴責俄：散布造假影片
俄從基輔調走少數部隊 五角大廈：非撤離 較像重新部署

俄從基輔調走少數部隊 五角大廈：非撤離 較像重新部署
俄減基輔攻勢助和談 拜登態度保留：等著看吧

俄減基輔攻勢助和談 拜登態度保留：等著看吧
美媒：俄羅斯侵烏 促使塞爾維亞持續向中國靠攏

美媒：俄羅斯侵烏 促使塞爾維亞持續向中國靠攏

熱門新聞

豪宅示意圖。（取材自pixabay）

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

2022-03-23 18:12
圖為3月23日，烏克蘭消防員在基輔被砲擊毀壞的房屋內噴水情形。（美聯社）

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

2022-03-24 18:29
根據知情人士，草擬的俄烏停火協議，不包括俄羅斯原先對烏克蘭提出的三項核心要求：去納粹化、非軍事化、俄語保護。圖為烏克蘭軍3月28日開坦克進入最近自俄羅斯手裡奪回的Trostsyanets鎮。美聯社

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

2022-03-28 20:34
烏克蘭總統澤倫斯基21日晚間發表電視談話。歐新社

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

2022-03-22 17:51
烏克蘭海軍24日宣稱，俄羅斯占領的烏國東南部別爾江斯克（Berdyansk）港內，俄軍一艘大型登陸艦已經被毀。（取材自臉書）

俄占港口冒滾滾濃煙 烏克蘭海軍稱俄登陸艦被毀

2022-03-24 09:42
烏克蘭國家警察第一副總長阿布羅斯金正式表態，只要受困馬立波的孩童能夠獲准撤離，就願意向俄軍投降。畫面翻攝：Twitter/nexta_tv

交換孩子離開馬立波圍城 烏克蘭警察將軍願向俄軍投降

2022-03-25 07:07

超人氣

更多 >
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122
南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返