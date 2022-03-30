烏東又1分離區計畫加入俄國 頓內次克曝時間點：控制全區後

一名婦人15日經過俄羅斯圍困的烏克蘭頓內次克地區沃爾諾瓦哈鎮受損的建築物旁。烏克蘭東部有部分領土遭親俄分離主義分子控制，原屬烏克蘭的克里米亞半島在2014年被俄國併吞，俄軍現正努力把兩地連成一氣，而沃爾諾瓦哈與馬立波正好夾在中間。（路透）

俄羅斯 支持的烏克蘭 東部頓內次克人民共和國，今天有媒體引述地區領導人普希林的話報導說，一旦分離運動人士控制整個地區，可能會考慮加入俄羅斯。而兩天前，另一烏東分離地區盧甘斯克人民共和國領導人才表示，可能很快就是否加入俄國 舉行公投。

烏克蘭親俄政府2014年2月倒台，頓內次克、盧甘斯克地區宣布獨立，自此與烏克蘭政府軍交戰不斷。2022年情勢尤為緊張，俄羅斯2月21日承認這兩個共和國，派兵進駐「維和」，隔天宣布與其建交。

頓內次克新聞社引述普希林的話，表示該地區追溯至2014年就希望「成為俄羅斯一員」，「但是目前主要任務是達到這個共和國憲法明訂的疆界，然後我們會對這個議題做成決定。」盧甘斯克地區領導人帕斯特爾奈克日前也表示，將就入俄進行公投。

俄羅斯圍困烏克蘭頓內次克地區沃爾諾瓦哈鎮，一名當地女子領取人道援助的麵包。（新華社）

烏克蘭軍事情報部門負責人27日表示，由於俄羅斯揮軍入侵後未能接管整個國家，將試圖把烏克蘭一分為二，建立一個由莫斯科控制的地區。烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫說：「這就像想在烏克蘭建立北韓和南韓。」他說，烏克蘭將很快在俄國占領的領土上發動游擊戰。

另一方面，繼波蘭驅逐45名俄國「間諜」外交官後，歐盟成員國荷蘭、比利時、愛爾蘭和捷克29日以秘密從事間諜活動為由，驅逐43名俄羅斯外交官，聯合打擊俄國在歐盟的情報活動。

比利時要求21名分別在駐布魯塞爾大使館或安特衛普領事館工作的俄國外交人員，在兩周內離境。比利時外交部長威爾姆斯強調並非制裁，俄羅斯大使館可以繼續運作，比利時繼續倡導對話。

荷蘭驅逐17名俄國外交官，外交部指，「從更廣泛的意義上來說，俄羅斯目前的態度使得這些情報人員的存在不受歡迎。」愛爾蘭要求俄羅斯大使館4名高級官員離境，捷克也驅逐俄羅斯駐布拉格大使館一名外交人員。

俄國外交部表示將對四國做出回應。