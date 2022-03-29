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烏兵傳虐打戰俘 朝腿開槍 烏譴責俄：散布造假影片

編譯陳韻涵／綜合29日電
Telegram日前出現一段影片，顯示俄羅斯戰俘被烏軍殘暴對待，烏軍稱在這些戰俘身上搜出保險套。(取自Telegram)
Telegram日前出現一段影片，顯示俄羅斯戰俘被烏軍殘暴對待，烏軍稱在這些戰俘身上搜出保險套。(取自Telegram)

廣為歐洲使用的社媒通訊軟體Telegram日前出現一段影片，顯示烏克蘭士兵暴打俄羅斯戰俘，甚至朝被俘者腿部開槍，不人道舉止可能違反「日內瓦公約」；烏國陸軍司令指影片造假且為宣傳行為，聯合國關切並呼籲調查。

紐約時報報導，這段27日出現的五分鐘長影片顯示五名俄國戰俘被綑綁在地，有人被拿槍抵著，有人被袋子蒙頭；戰俘明顯受傷，但不清楚如何、何時受傷。

影片中可見三名俄國戰俘在沒有挑釁動作的情況下，被槍傷腿部，另有一人被槍托揍臉；烏國士兵對俄國戰俘拳腳相向，動粗的是戴著藍色臂章的烏國軍人，雙方大多數時間以俄語交談，偶爾聽見烏克蘭語。

紐時表示，無法驗證影片源頭，僅能根據影片視角和對話，推斷為其中一名被俘者拍攝。

推特(Twitter)使用者臆測，影片拍攝地點在烏軍控制的哈爾科夫(Kharkiv)東部郊區。

這段影片流出後，烏國總統顧問阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)說：「所有戰俘都應根據日內瓦公約對待，無論個人情緒和動機」，但他並未指明哈爾科夫事件。

紐時指出，虐待戰俘可能違反日內瓦公約等諸多條例，這些條文規範第二次世界大戰後的現代武裝衝突、人道對待戰俘等。

烏國政府日前也因散播俄國被囚戰俘的影片招致批評， 該影片中的烏軍盤問俄國其他部隊的下落和據點，並詢問被俘者的軍階和故鄉，其中一名戰俘在審訊期間昏厥，背景可聽見一名男子怒罵：「你們毀了哈爾科夫」。

隨著盤問繼續，烏軍詢問被俘俄軍是否有人是軍官，另外三名戰俘被用廂型車載來，一名烏國軍人持步槍近距離朝戰俘腿部開槍，其中兩人雙手被反綁在身後，另一人從影片中也看不出來有威脅動作。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，烏國武裝部隊總司令扎盧日內(Valery Zaluzhny)譴責俄國散播「俘兵遭烏軍不人道對待的造假影片」；雖無法考究影片源頭，但最大力宣傳此影片的人是俄國國際事務委員會(RIAC)的政治評論員瑪麗亞‧杜博維科娃(Maria Dubovikova)。

聯合國人權理事會主任瑪蒂爾達·博格納(Matilda Bogner)28日表示，團隊正在查證影片的真實性，「表面上看來，確實令人關切」，呼籲烏俄政府啟動調查，將施暴者繩之以法。

博格納說：「立刻阻止這類影片和行為發生，非常重要。」

俄國 烏克蘭 聯合國

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