怕中毒？烏外交部長：談判代表不要吃、喝甚至觸摸東西

在億萬富翁阿布拉莫維奇和2名烏克蘭談判代表傳出在先前的會談出現疑似「中毒」事件後，烏克蘭警告其談判代表29日在伊斯坦堡與俄羅斯進行會談時不要吃、喝甚至觸摸「任何東西」。（歐新社）

在億萬富翁阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）和2名烏克蘭 談判代表傳出在先前的會談出現疑似「中毒」事件後，烏克蘭警告其談判代表29日在伊斯坦堡與俄羅斯 進行會談時不要吃、喝甚至觸摸「任何東西」。

華盛頓郵報報導，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）接受採訪時表示「我建議任何與俄羅斯談判的人不要吃或喝任何東西，最好避免接觸任何表面」。

此前，華爾街 日報和調查組織「Bellingcat」報導稱，烏克蘭和平談判代表和阿布拉莫維奇本月早些時候在旨在結束俄烏衝突的會談期間出現輕微的「皮膚脫皮和雙眼紅腫」，但路透28日援引一位身分不明的美國官員的話指出，情報顯示阿布拉莫維奇和烏克蘭談判代表是因「環境因素」而非中毒而生病。

俄羅斯也否認阿布拉莫維奇中毒，並稱與該事件無任何關聯。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示此說法是「資訊戰的一部分」、「這些報導絕對不是真的」。

29日的會談並未達成任何和平協議，但烏克蘭談判代表概述部分提議，稱莫斯科當局將「大幅減少」基輔和切爾尼戈夫附近的軍事活動。