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俄軍在烏南用集束炸彈 烏克蘭檢察總長掌握證據

中央社基輔28日綜合外電報導
烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦。(Getty Images)
烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦。(Getty Images)

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）28日表示，烏克蘭已掌握證據，可證明俄羅斯部隊在烏克蘭南部兩州使用被多國禁用的集束炸彈。

集束炸彈、火箭和砲彈等集束彈藥（cluster munitions）在空中炸開，會釋出「子彈藥」（submunitions）或「小炸彈」（bomblets），散布大片區域，可同時擊中許多目標。

但當中一些彈藥可能不會立即爆炸，實質上變成人員殺傷地雷（anti-personnel mines），在衝突結束多年後仍會對平民構成威脅。

國際特赦組織（Amnesty International）和「人權觀察」（Human Rights Watch）等團體曾表示，他們已蒐集到有人在烏克蘭平民區使用集束炸彈的證據。

1997年簽署的一項聯合國條約禁止使用人員殺傷地雷，烏克蘭是簽署國，但俄羅斯與美國都未簽署。

記者今天提問，俄軍1個多月前開始侵略烏克蘭後，是否用過這類砲彈轟炸烏克蘭首都基輔（Kyiv）。維涅迪克托瓦回答她沒有具體證據，但正在調查當中。

不過她說：「我們有證據指出（俄軍）在敖德薩州（Odessa）和刻松州（Kherson）使用集束炸彈。」

維涅迪克托瓦表示，記者曾揭發一些疑似使用集束炸彈和其他被禁用武器的案例，「但我只能提我掌握到非常具體證據的案例，比方說…（炸彈）碎片或土壤樣本分析」。

敖德薩是黑海（Black Sea）大型港市，俄軍試圖挺進當地但遭牽制。

赫爾松則是俄軍開始侵略後拿下的唯一重要城市，這座中等規模城市介於被俄國併吞的克里米亞半島（Crimea）和敖德薩市之間，烏克蘭部隊正試圖收復。

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

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