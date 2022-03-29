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俄宣布 將大幅減少基輔和切爾尼戈夫周圍軍事活動

俄烏和談首度出現進展 俄軍宣布降低基輔攻勢

編譯李京倫／綜合報導
烏克蘭代表團成員國會議員阿拉哈米亞（右）與俄國總統普亭顧問梅丁斯基（左）29日在土耳其伊斯坦堡會談。（歐新社）
烏克蘭代表團成員國會議員阿拉哈米亞（右）與俄國總統普亭顧問梅丁斯基（左）29日在土耳其伊斯坦堡會談。（歐新社）

俄國烏克蘭29日在土耳其伊斯坦堡談判出現進展，俄國宣布將大幅減少在基輔和北部城市切爾尼戈夫周圍的攻勢，以利和談，烏克蘭則提議成為中立國，換取安全保證，並針對俄國併吞的克里米亞地位安排15年諮商期。

俄烏和談首度出現進展之際，俄國國防部副部長佛明說，基於烏克蘭中立與非核地位協議談判進入實務階段，俄國將「大幅減少」在基輔和北部城市切爾尼戈夫周圍的軍事活動，「以增加互信，為將來談判和簽署協議創造必要條件」。

俄方還說，準備加快俄國總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基會面的時間表。普亭顧問梅丁斯基說，一旦俄烏和平協議草案出爐，克里姆林宮就準備舉行這樣的會談。

烏克蘭則提議，由以色列、土耳其和法國這類國家「保證」烏克蘭未來安全，換取烏克蘭中立和承諾不讓外國軍隊在境內駐軍和設立基地。

烏克蘭還提議，未來15年就克里米亞的地位與俄國協商，任何協議須經烏克蘭人民公投同意，而且唯有在完全停火時才生效。2014年俄國併吞克里米亞之後，烏克蘭投票通過放棄中立地位，並尋求加入北約。

烏克蘭代表團由國防部長列茲尼科夫和總統顧問波多利雅克率領，首要任務是「確保停火」。會談於當地時間29日上午10點（美東時間29日上午3點）開始，首日會談歷時4小時。俄國總統普亭顧問梅丁斯基說，談判具建設性，俄國代表團會將初步結果匯報給克里姆林宮。

土耳其總統厄多安在俄烏和談開始前，對雙方談判代表發表談話，敦促雙方找出終結衝突的方法，他說，「停止這場悲劇的關鍵就在各位手中」。

金融時報報導，在會談開始前有消息人士指出，俄國準備放棄要烏克蘭「去納粹化」的要求，而且可能允許烏克蘭加入歐盟。

在俄國版停火協議草案中，俄國準備放棄在戰爭剛爆發時提出的其中三項要求，草案將讓澤倫斯基繼續在任，放棄要烏克蘭「解除武裝」和立法保護俄語。俄國可能還將與允許烏克蘭加入歐盟，條件是烏克蘭放棄加入北約。澤倫斯基已暗示可能在加入北約方面妥協。

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

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