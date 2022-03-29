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俄宣布 將大幅減少基輔和切爾尼戈夫周圍軍事活動

俄烏和談出現明確進展 普亭與澤倫斯基會談似有譜

中央社伊斯坦堡29日綜合外電報導
土耳其總統厄多安（中）29日在和談開始前向俄烏談判代表發表談話。美聯社
土耳其總統厄多安（中）29日在和談開始前向俄烏談判代表發表談話。美聯社

俄羅斯烏克蘭和平談判今天出現至今最明確進展，俄方承諾在烏克蘭首都基輔和北部大城切爾尼戈夫周邊減少戰事，並表示降溫行動的下一步會是由俄烏兩國總統舉行會談。

路透社報導，俄烏代表今天在土耳其伊斯坦堡舉行談判，結束後俄羅斯國防部副部長佛明（Alexander Fomin）向媒體報告進展。

他說：「為了提升互信，以及創造必要條件來促成進一步談判與達成同意與簽署協議的最終目標，相關決定已做出，我方將相當大幅減少在基輔和切爾尼戈夫（Chernihiv）方向的軍事活動。」

不過，佛明並未提及烏克蘭東部和南部的情況。俄羅斯軍隊也猛烈進攻這兩處，但至今仍無法有重大突破。

俄羅斯首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）表示，莫斯科為讓已持續34天的衝突降溫，正採取2階段步驟，今天的結果是第一步驟。

他說明第二步驟是當俄烏兩國外長草簽和平協定時，俄國總統普亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）可同時會面。

烏克蘭談判代表說，他們提議烏克蘭可接受中立地位，以換取安全保證，這意味基輔不會加入軍事聯盟或讓軍事基地進駐。

梅丁思基表示：「這些提議將在不久的將來納入考量，並將向（普亭）總統匯報，我們也將給出回覆。」

佛明還說，俄羅斯也要求烏克蘭排除他所謂對俄軍戰俘的虐待。

烏克蘭軍方副參謀總長今天表示，烏方持續檢查與對待戰俘相關的所有資訊，若發現烏國軍人犯下任何違法行為，將採取適當法律行動。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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