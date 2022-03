車臣領導人晤「被陣亡」俄將領 影像曝光

烏克蘭 軍方19日宣稱,俄羅斯南部軍區第8聯兵軍指揮官莫德維切夫(Andrei Mordvichev)中將在赫爾松附近的Chornobaivka空軍基地一次襲擊中陣亡。但法新社28日指車臣領導人卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)抵達馬立波圍城時,卻提及俄媒播放他跟莫德維切夫中將會晤的影像。

#Russian media report that Ramzan Kadyrov arrived in #Mariupol and met with the commander of the 8th Army, General Mordvichev

1/2 pic.twitter.com/k5PmcJfb1S