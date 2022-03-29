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車臣領導人晤「被陣亡」俄將領 影像曝光

編譯周辰陽／即時報導
車臣領導人卡德羅夫28日抵達馬立波圍城，跟烏軍宣稱陣亡的莫德維切夫中將會晤。翻攝：Mirror.co.uk/Operativnye Svodki/east2west news
車臣領導人卡德羅夫28日抵達馬立波圍城，跟烏軍宣稱陣亡的莫德維切夫中將會晤。翻攝：Mirror.co.uk/Operativnye Svodki/east2west news

烏克蘭軍方19日宣稱，俄羅斯南部軍區第8聯兵軍指揮官莫德維切夫（Andrei Mordvichev）中將在赫爾松附近的Chornobaivka空軍基地一次襲擊中陣亡。但法新社28日指車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）抵達馬立波圍城時，卻提及俄媒播放他跟莫德維切夫中將會晤的影像。

根據白俄羅斯媒體《NEXTA》報導，以及據稱卡德羅夫自己在Telegram頻道釋出畫面可見，他跟被指為莫德維切夫的男子握手與相擁致意。另外一隻影像則顯示卡德羅夫、莫德維切夫、身兼國會議員的俄羅斯國民禁衛軍車臣支部領導人德利姆哈諾夫（Adam Delimkhanov）和頓內次克共和國領導人普希林（Denis Pushilin）開會。

包含莫德維切夫在內，烏軍於兩國開戰後聲稱7名俄軍將領陣亡，俄羅斯官方目前則僅承認第7空降突擊師指揮官蘇霍維茨基少將殉職（Andrei Sukhovetsky）。

影片來源: youtube/Eduardo Lima - Canal Secundário

白俄羅斯 烏克蘭 頓內次克

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