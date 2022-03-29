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俄芬「最後列車」抵達 歐盟對俄鐵路全面停擺

編譯中心／綜合28日電
最後一班從聖彼得堡開往芬蘭首都赫爾辛基的Allegro列車於27日發車，歐盟國家與俄羅斯間唯一仍在營運的鐵路也隨之關閉。(路透)
最後一班從聖彼得堡開往芬蘭首都赫爾辛基的Allegro列車於27日發車，歐盟國家與俄羅斯間唯一仍在營運的鐵路也隨之關閉。(路透)

芬蘭國營鐵路（VR）最後一班從聖彼得堡開往芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）的Allegro列車於27日上午發車，晚間7時抵達芬蘭，歐盟國家與俄羅斯間唯一仍在營運的鐵路也隨之關閉。

中央社報導，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，該列車的票就經常售罄，直通赫爾辛基的Allegro列車每天都擠滿人。因為俄羅斯人想要搶在西方國家實施制裁前離開，以免制裁生效後走不成。

儘管沒有官方數據，但據信自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有數以千計的俄國人離開他們的國家。

一名在莫斯科念書的大學生表示，幾周後他必須回莫斯科參加考試，但俄羅斯與歐盟國家的僅存路徑如今關閉，「我不知道該怎麼回到莫斯科，我們會再看看怎麼解決這個問題。」

一名推著載有兩隻長毛寵物推車的乘客說：「我既然帶了我的貓，就沒有理由回去了，我已經有我認為最珍貴的東西了。」

由於歐洲各國針對俄羅斯關閉空域，因此沒有班機直達歐洲，那些希望離開俄國的人，必須試著搭乘經土耳其或塞爾維亞的航班，要不然就是要利用公路或鐵路。

火車之所以能夠繼續營運，是因為芬蘭當局要求繼續開放，讓在俄羅斯的芬蘭人能在想離開俄國時、可以離開俄羅斯。

俄羅斯 俄國 烏克蘭

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