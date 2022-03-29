反制西方制裁 俄擬限制「不友好國家」公民入境

俄羅斯 外交部28日宣布，擬向「不友好國家」的國民實施入境限制，報復西方制裁。被俄國 列為不友好國家的包括英國、歐盟及美國。

香港01報導，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）稱，俄羅斯正在準備採取報復性簽證措施，限制「不友好國家」的公民入境。

俄國列入不友好國家和地區包括：美國、27個歐盟成員國、烏克蘭、英國、日本、澳洲、新西蘭、加拿大、韓國、新加坡、瑞士、黑山、阿爾巴尼亞、挪威、冰島、列支敦士登、安道爾、摩納哥、北馬其頓、聖馬力諾、密克羅尼西亞及台灣地區。

這是繼俄國日前要求「不友好國家和地區」在購買俄天然氣時必須以盧布支付、俄企與它們做生意須獲當局批准後，再度擴大制裁。

據俄羅斯財政部 新聞處稱，俄羅斯公司今後想與名單上國家或地區做生意，須申請審批。俄財政部新聞處在文中強調，此舉主要目的是確保在面對外部制裁壓力時本國金融穩定。

俄財政部新聞處7日稱，俄企倘若想與名單上的國家做生意，交易須得到政府控制外國在俄聯邦投資委員會（Government Commission for the Control of Foreign Investment）許可。委員會有來自央行及總統府的代表。

俄驅逐斯洛伐克外交官

中央社報導，俄羅斯外交部28日宣布驅逐三名斯洛伐克外交官，以報復對方本月稍早驅逐三名俄國外交官。另一方面，北馬其頓也在今天宣布驅逐五名俄羅斯外交官。

俄羅斯外交部表示，該部傳召了斯洛伐克駐莫斯科大使，告訴他3名斯國外交官現在已是不受歡迎人物（persona non grata），「這是一項報復措施」。

斯洛伐克15日根據該國情報機構提供的訊息，決定驅逐三名俄羅斯外交官，此外還起訴為俄羅斯從事間諜活動的兩名斯國公民，這兩人涉嫌提供莫斯科有關北大西洋公約組織（NATO）和烏克蘭的高度敏感情報。