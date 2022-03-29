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變相護航？資源共享？ 美退伍兵變「教官」 祕訓烏軍民

編譯中心／綜合28日電
有媒體揭露，不少美國退役軍人潛入烏克蘭境內，直接參戰或是協助培訓烏軍士兵。圖為一群與烏克蘭士兵拿起武器的美國志願戰士成員。（路透資料照片）
有媒體揭露，不少美國退役軍人潛入烏克蘭境內，直接參戰或是協助培訓烏軍士兵。圖為一群與烏克蘭士兵拿起武器的美國志願戰士成員。（路透資料照片）

俄烏戰事延燒超過一個月，有媒體披露，不少美國退役軍人潛入烏境內，直接參戰或是協助培訓烏軍士兵。此外，基輔「最大限度地」共享五角大樓的實時情報，美國政府和科企也在網路戰場上為烏軍「護航」。

綜合媒體報導，來自康乃狄克州的退伍軍人瓦斯奎茲（James Vasquez）日前前往烏克蘭前線共同抗俄，他在推特上貼出照片，表示自己和一名英國士兵在前線戰場幫烏克蘭軍民「補習」研究戰術和急救技能。

瓦斯奎茲隨身攜帶了數架監視用的無人機，抵達烏克蘭後他不時上傳戰地狀況和影片，他在一則影片中說：「今天我們進入這個村莊，幹掉了七輛坦克和無數的俄羅斯人。」

俄衛星通信社報導，「頓內次克人民共和國」警察本月中發布消息稱，根據初步推斷，在攻占馬林卡時消滅三名美國教官，在其中一具遺體旁邊的背包中發現一面美國田納西州的旗幟。據悉，三名死者為霍克爾大尉、什盧姆中尉和托布林中尉，他們2018年曾在烏克蘭殺害頓巴斯（Donbas）平民。

另據美國福斯新聞（Fox News）報導，一個由美國特種作戰部隊退伍軍人和醫療人員組成的組織正在烏克蘭對烏軍人、醫生進行醫療培訓。

據報導，自稱「全球外科和醫療支援小組」（GSMSG）的組織由1500多名志願者組成，大多是美國特種部隊的退伍軍人、醫生和護士。培訓內容包括如何處理戰鬥傷害，以及進行創傷手術等一系列醫學和手術問題。

該組織創立者之一愛普斯坦表示，組織內的特種兵團隊開設了戰場傷員護理課程，每天培訓約100人，迄今已經培訓了約3000名烏克蘭人，「擁有與烏克蘭軍隊和民眾有機結合的能力」。一名前美國陸軍特種部隊軍醫稱，該組織將美軍經驗傳授給外國。

俄軍加密通訊系統受阻

雖然美國政府官員對華府在俄烏網路戰場上的參與度絕口不提，但烏軍無人機可以通過美國科企SpaceX的「星鏈」終端發送信號，利用與北約系統兼容的情報系統追蹤及打擊俄軍。

紐約時報報導，被稱為「網絡任務小組」的美國網絡司令部部隊隱藏在東歐的基地，破壞俄羅斯通訊。為防範來自俄羅斯的網絡攻擊，微軟則是撰寫出防毒軟體，能在偵測俄國駭客軟體FoxBlade僅3小時內，向烏當局提供策略及更新其網絡防禦系統。

據報導，一名烏克蘭官員表示，由於俄軍加密通訊系統Era在烏克蘭難以繼續工作，多通過未加密的方式進行聯絡溝通，因此很容易截獲到將領們的定位信息。而基輔能從五角大樓的實時情報中受益，北約偵察機接獲信息迅速破譯、衛星定位，然後將數據傳輸給烏軍地面部隊。

有媒體揭露，不少美國退役軍人潛入烏克蘭境內，直接參戰或是協助培訓烏軍士兵。圖為烏...
有媒體揭露，不少美國退役軍人潛入烏克蘭境內，直接參戰或是協助培訓烏軍士兵。圖為烏克蘭格魯吉亞軍團正在訓練，其中不乏美國公民加入。（美聯社）

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