烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

3月27日，烏克蘭收復基輔城郊的Lukyanivka。路透

「戰爭與和平...還是戰爭即和平？」俄國 攻擊烏克蘭 的侵略戰爭，在開戰的第34天迎來最接近「臨時停火」的關鍵時刻——在僵持近20天後，烏克蘭－俄羅斯兩國的談判代表團，29日將在土耳其的伊斯坦堡重啟「面對面的停火協商」。根據烏俄雙方各自向國際媒體外流的最新談判草案綱要，此前非常堅持要推翻澤倫斯基 政府的克里姆林宮，目前已準備大幅讓步，放棄俄國先前要求的（1）烏克蘭去納粹化（2）烏克蘭去軍事化（3）烏克蘭修憲保障俄國文化與語言的國家級地位；至於烏俄之間幾乎無法調解的克里米亞半島與烏東的頓巴斯盆地主權，則也可能無限期擱置、與停火協議脫鉤，由日後烏克蘭總統澤倫斯基與俄國總統普亭的「一對一見面」再行決斷。

烏國透露，作為向莫斯科示意的交換，烏克蘭也將中止「入盟北約」的國家計畫，保證不給外國基地駐軍，並進入「特殊中立狀態」——但烏克蘭的中立地位，必須取得俄國、美國、英國、法國、德國、波蘭、土耳其、以色列、甚至是中國...等11國列強的「共同擔保」。甚至這11列強還必須在各自國內「立法約定」，假若烏克蘭再遭攻擊，11國將有義務自動參戰、出兵協防烏克蘭。

但此一11列強的協防條款，目前還只是澤倫斯基政府的單方面倡議，無論是美俄英法中的「安理會五常」態度不明，國力位階較低且防禦機制與北約聯動的德國、波蘭、土耳其的意向如何？離烏克蘭根本很遠的以色列，又是否願意被拉入參與？在伊斯坦堡的復談會場外，各國外交圈都還莫衷一是。

但真正關鍵的問題仍在於：克里姆林宮目前是否「真心想停火」？抑或和美國、歐盟懷疑的一樣，只是暫時拖延時間，用來爭取俄軍第二波增援動員的「緩兵之計」？

3月26日，哈爾科夫的地鐵防空洞。美聯社

截至3月29日黎明為止，烏克蘭前線的最新戰況...？

俄軍入侵烏克蘭的戰鬥，周二已進入開戰的第34天。甫於上周末大動作修正戰略目標的俄羅斯，正從烏克蘭北部的基輔戰線，與烏克蘭南方的敖德薩－尼古拉耶夫－赫爾松戰線，逐步撤退；但俄軍留出來的後援兵力與空襲火力，卻回過頭來集中猛攻烏克蘭東部的頓巴斯盆地戰線，與被圍城轟炸超過一個月的死守孤城馬立波。

以基輔戰線為例，俄軍雖然仍在首都城北60公里外握有上萬兵力，幾隻箭頭部隊也仍持續威脅著基輔西部的交通要衝馬卡里夫。但28日，基輔西郊的伊爾平卻在數個星期的激烈轟炸與巷戰後，順利由地方市長證實宣布：烏克蘭軍隊已經完全光復了伊爾平。

派出特派團隊在基輔北郊的華爾街日報表示：烏克蘭軍隊在基輔周邊的「反擊回推」越來越積極，這一方面與俄軍的消極收攏有關，但烏軍也很明顯是在「搶攻趕進度」，可能的目的就是趁著烏俄雙方停火協議「出現突破點」之前，盡可能殺傷俄軍，並收回丟失領地以爭取抗戰空間。

但在西面俄軍節節敗退的同時，已經嚴重斷糧超過一個月的馬立波，則很可能在未來幾天內最終淪陷。根據馬立波市長的28日說法：俄軍的包圍轟炸目前至少造成5000名非武裝平民死亡；雖然城市外圍仍有零星烏軍試圖突圍、城內的死鬥巷戰也正擴大持續，但俄軍主力已經開進並占領馬立波市中心的過半區域，

「全城到處都是殺紅了眼，不分軍民百姓，一率濫殺無赦的瘋狂俄軍！」

俄軍不計代價的全力進攻，如同烏克蘭在基輔駐軍一樣，都有著搶攻「拚進度」的戰略壓力。其背後的關鍵推力，或許就是正被莫斯科與基輔共同期待的「3月29日伊斯坦堡停火談判」。

3月24日，俄軍進入馬立波。路透

3月25日的馬立波街景。路透

睽違20天的「烏俄真人談判」，有進度嗎？

29日要在土耳其伊斯坦堡重啟的烏俄面對面停火談判，是自3月9日烏俄外長於土耳其一對一會談破局後，雙方睽違20多天重啟的「真人會談」。過去三個星期，莫斯科與基輔雙方的互動，都只有相當不透明且進度停滯的視訊互動。雙方雖然列出了十多條談判項目，但光是協調談判共識——特別是俄國總統普亭堅持烏克蘭必須放棄克里米亞與頓巴斯主權——就已讓雙方屢屢翻臉。

然而隨著戰爭的停滯，以及俄國經濟被國際孤立封鎖的嚴重耗損，克里姆林宮方面似乎也開始意識到這場「贏不了的戰爭」，必須有緩衝下台的暫時止血點。因此過一個星期來，烏俄雙方的地下交涉也有相當積極的長足進展，雙方也同意在3月29日重啟會面，並各自對外放出「樂觀的停火進展」。

根據金融時報在3月28日，也就是烏俄重啟真人談判的前一夜所取得的烏俄談判基本綱要，俄國目前所釋出的和談信號「極為積極」，此前莫斯科死咬不放的三大戰爭政治訴求——（1）烏克蘭去納粹化（2）烏克蘭去軍事化（3）烏克蘭修憲保障俄國文化與語言的國家級地位——全部都被「刪掉」不列入交涉綱要。

之外，讓烏俄交涉完全無法談下去的爭議主權問題——被俄國併吞的克里米亞半島，以及正準備啟動「入俄公投」的頓巴斯兩親俄分離主義政權——也都被切割於停火談判，並備註國土主權問題，將交由「普亭與澤倫斯基總統親自商討」。

金融時報認為，俄國刪除「烏克蘭去納粹化」與「烏克蘭去軍事化」的談判訴求，基本顯示俄國放棄推翻澤倫斯基政府。但在克里米亞與頓巴斯主權擱置的方式上，俄國打的算盤可能不是讓步、或吐出土地，而是透過「主權各自表述」的緩衝空間，強化俄國在這兩區的實質統治與軍事占領，並以此（軍事行動結束，但實質吃下了頓巴斯親俄區並打通了俄國本土連接克里米亞半島的陸上走廊）向國內輿論交代「俄軍的戰略勝利」。

3月28日，烏軍收復Trostsyanets。美聯社

澤倫斯基追求的「11列強護航中立」？

俄國突然釋出善意，自然也讓烏克蘭政府與美國、歐盟感到「其中有詭」。像是華府方面就糕調地懷疑俄國此時的停火目的，並不是真心想要結束戰爭，而只是爭取補給重整時間，等到5月入夏以後，再趁著烏克蘭平原的泥沼期結束，藉口重新開戰。

不過「爭取時間」的想法，一樣也是澤倫斯基政府的戰略算盤。畢竟隨著戰爭的推進，烏克蘭的「關鍵武力」——例如：空軍戰機，主戰坦克，先進防空飛彈，火砲，反艦飛彈等——這些主戰裝備與正面戰力的不足，已嚴重影響烏克蘭轉守為攻的反擊能量。因此要如何爭取足夠的時間與空間，讓北約盟軍能送入更強大的主戰武力供烏軍上手使用，亦是基輔當局無比焦慮的問題。

就基輔的立場來看，幾個星期的停戰與緩衝，雖然會給俄軍重整補給的機會；但在國際制裁與封鎖的壓力下，缺少關鍵原物料的俄國軍工體系，恐怕無法在幾個月的時間裡補足目前一開戰就大量消耗的先進彈藥。特別是當前俄軍所遭遇的問題是「明顯的攻勢兵力不足」，在短時間內恐怕很難補足這嚴重的人力戰損與低迷戰意。

除此之外，目前烏克蘭與俄羅斯的停火交涉，也針對烏克蘭的「中立地位」問題有著更進一步的討論。根據金融時報所掌握的談判方向，俄國談判團隊目前對於澤倫斯基所提出的「中立交換」很感興趣——其基本邏輯為：

烏克蘭必須公開放棄「入盟北約」，但俄國不會阻止烏克蘭「加入歐盟」。

圖為位於保加利亞的反戰塗鴉。路透

澤倫斯基團隊屢屢對外喊話，強調當前的烏俄戰爭已凸顯了北約的「政治極限」，如果烏克蘭於現實中無法如願加入北約的安全保護傘，那麼美國與歐洲各國就應該要提出一個更能回應危機、更能承諾烏克蘭的安保機制——而這正是澤倫斯基目前規畫的「11列強擔保方案」。

基輔表示，在1994年的布達佩斯安全備忘錄中，當時的美國與俄羅斯，也曾簽字擔保烏克蘭在「放棄蘇聯核武」之後的主權安全。可是此一約束在2014年克里米亞危機、頓巴斯戰爭，乃至於2022年俄國入侵中，完全無效形同廢紙。因此國際社會若要再次擔保烏克蘭的中立地位，那就應該按照烏克蘭人要求的條件走，由俄國、美國、英國、法國、德國、加拿大、義大利、波蘭、土耳其、以色列與中國這11個國家，各自於簽署國際協議，並各自立定「聯合保護烏克蘭中立主權」的國內法律，以讓新一代的國際保證有著「自動執行」的安全依據。

澤倫斯基的想法固然相當有創意——以基輔的說法來講，就是「沒有北約之名」的「北約公約第五條」（只要烏克蘭被攻擊，締約11國就有法律義務要出兵回應）——但其列舉的11國各自立場就不太一樣，像是大力軍援澤倫斯基的美國、英國與波蘭，立場就與一路遲到閃避的法國，或不願被正面扯下水的以色列、土耳其，甚至是舉棋不定而且還很遠的中國，完全不一樣。

烏克蘭官員向金融時報表示，澤倫斯基11列強擔保的想法，還只是拋磚引玉的討論階段。其主要目的是要確定莫斯科能不能接受這種「中立模式」？假若雙方談判順利，後續的「中立國入憲」也要透過烏克蘭區全民公投才會生效，就算不考慮國家重建、與目前400多萬烏克蘭難民逃往海外的人口結構大亂，一般修憲公投也只少需要一年以上的準備時間才能進行。

若再加上11國各自的國內立法與簽字生效，11國擔保的談判與實際執行可能還要再拖上數年時間。但烏克蘭與俄國的戰爭危機能否再平安地等待那麼久？許多不安且難以想像的發展方向，也讓這重現積極訊號、但沒人知道會談成怎樣的停火協議，充滿各種變數與陷阱。