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不是中毒 美官員：俄富豪和烏克蘭代表症狀為環境所致

編譯張君堯／即時報導
幾周前在土耳其的烏俄談判期間發生一起事件，俄羅斯億萬富翁阿布拉莫維奇和2名烏克蘭談判代表出現輕微的「皮膚脫皮和疼痛」。路透社28日報導稱，情報顯示是因環境因素而非中毒而生病。路透
幾周前在土耳其的烏俄談判期間發生一起事件，俄羅斯億萬富翁阿布拉莫維奇和2名烏克蘭談判代表出現輕微的「皮膚脫皮和疼痛」。路透社28日報導稱，情報顯示是因環境因素而非中毒而生病。路透

一名靠近烏克蘭談判小組的消息人士向CNN透露，幾周前在土耳其的烏俄談判期間發生俄羅斯億萬富翁阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）和兩名烏克蘭談判代表出現輕微的「皮膚脫皮和雙眼紅腫」。

路透28日援引一位身分不明的美國官員的話指出，情報顯示阿布拉莫維奇和烏克蘭談判代表是因環境因素而非中毒而生病。

此前，華爾街日報和調查組織「Bellingcat」報導稱，烏克蘭和平談判代表和阿布拉莫維奇本月早些時候在旨在結束俄烏衝突的會談期間「疑似中毒」，並表示中毒事件發生在基輔會談期間，不過如今烏克蘭談判小組的消息人士向CNN表示「這起事件發生在土耳其會談期間」。

另一名烏克蘭總統府的匿名消息人士在接受CNN採訪時談到報導時則表示「這不是真的，又是一個虛假消息案例」。烏克蘭談判代表事後也僅表示所有代表都在照常工作。CNN聯繫到阿布拉莫維奇的發言人時也並未得到回應。

阿布拉莫維奇在俄羅斯入侵烏克蘭後與其他俄羅斯寡頭一起被英國政府制裁，之後他一直位處俄羅斯和烏克蘭之間，並在談判期間穿梭於莫斯科、基輔、伊斯坦堡、華沙及其他地區，不過阿布拉莫維奇在俄烏談判中並未擔任官方身分，也不是俄羅斯代表團的一員，更不是俄羅斯的調解人。

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