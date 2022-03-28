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烏克蘭逾千人戰火下喪生 近390萬人逃離家園

中央社台北28日綜合外電報導
聯合國最新數據顯示，俄羅斯入侵以來，烏克蘭逾千人戰火下喪生，近390萬人逃離家園，其中9成是婦孺。圖為28日在波蘭華沙的中央火車站，一位烏克蘭女童抱著她的玩偶。美聯社
聯合國最新數據顯示，俄羅斯入侵以來，烏克蘭逾千人戰火下喪生，近390萬人逃離家園，其中9成是婦孺。圖為28日在波蘭華沙的中央火車站，一位烏克蘭女童抱著她的玩偶。美聯社

聯合國人權辦公室最新估計，自俄羅斯烏克蘭展開軍事入侵行動迄今，至少1119名烏國平民在戰亂中喪生，另有1790人受傷。

自2月24日至3月26日的統計數據顯示，傷亡平民名單包括15名女童、32名男童，以及52名性別不詳的兒童。

聯國人權辦公室認為，在部分衝突嚴重的地區，傷亡報告較慢，另有許多報告仍待驗證，因此烏國的實際死亡人數將遠高於上述估計。

聯合國（UN）數據今天顯示，已有近390萬人逃離烏克蘭，不過人潮移出速度持續放緩。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）指出，已逃出國境的烏克蘭人達386萬2797人，比昨日數據多出4萬1748人，其中約9成是女性和孩童。

烏克蘭副衛生部長亞瑞明科（Oleksii Iaremenko）昨天表示，送抵烏克蘭的人道援助總量開始減少，即便是俄羅斯還在不斷轟炸中。

在波蘭華沙（Warsaw）蕭邦機場附近的貨櫃倉庫，慈善團體「直接救濟」（Direct Relief）協助運送醫療器材時，亞瑞明科表示，他很感謝國際社會至目前為止所提供的援助。

亞瑞明科又說，運往烏克蘭的物資林林總總，從金屬床、紗布、吸入劑到氧氣機等，但他們迫切需要更多的幫助，他呼籲其他國際組織運送援救物資。

烏克蘭 聯合國 俄羅斯

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