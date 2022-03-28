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最後一列車抵達芬蘭 歐盟對俄鐵路全面停擺

中央社／赫爾辛基27日綜合報導
27日晚間，一列從俄羅斯聖彼得堡出發的Allegro列車抵達芬蘭首都赫爾辛基後，歐盟國家與俄羅斯間唯一仍在營運的鐵路也隨之關閉。（Getty Images）
27日晚間，一列從俄羅斯聖彼得堡出發的Allegro列車抵達芬蘭首都赫爾辛基後，歐盟國家與俄羅斯間唯一仍在營運的鐵路也隨之關閉。（Getty Images）

當地時間27日傍晚7時剛過，一列從俄羅斯聖彼得堡出發的Allegro列車抵達芬蘭首都赫爾辛基後，歐盟國家與俄羅斯間唯一仍在營運的鐵路也隨之關閉。

芬蘭國營鐵路（VR）25日宣布，Allegro列車的服務將暫停。該列車的票自俄羅斯入侵烏克蘭後就經常售罄，因為俄羅斯人想要搶在西方國家實施制裁前離開，以免制裁生效後走不成。

一名推著載有兩隻長毛寵物推車的乘客說：「我既然帶了我的貓，就沒有理由回去了，我已經有我認為最珍貴的東西了。」

一名從他念書的莫斯科、和母親一起回到葡萄牙過復活節假期的大學生告訴法新社說：「俄羅斯的情勢變得更為複雜。」

他將在幾周後回到俄羅斯首都莫斯科參加考試。

他說：「我不知道該怎麼回到莫斯科，我們會再看看怎麼解決這個問題。」

儘管沒有官方數據，但據信自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有數以千計的俄國人離開他們的國家。

由於歐洲各國針對俄羅斯關閉空域，因此沒有班機直達歐洲，那些希望離開俄國的人，必須試著搭乘經土耳其或塞爾維亞的航班，要不然就是要利用公路或鐵路。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，每天有約700人擠進駛往芬蘭的火車上。火車之所以能夠繼續營運，是因為芬蘭當局要求繼續開放，讓在俄羅斯的芬蘭人能在想離開俄國時、可以離開俄羅斯。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

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