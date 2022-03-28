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烏克蘭市長被俘 數百居民舉巨幅國旗示威 逼到俄軍放人

編譯徐榆涵／綜合27日電
烏克蘭北部城市拉夫蒂奇市民大規模上街抗議俄軍進犯，並高舉國旗要俄軍釋放市長。（取材自推特）
烏克蘭北部城市拉夫蒂奇市民大規模上街抗議俄軍進犯，並高舉國旗要俄軍釋放市長。（取材自推特）

俄羅斯軍隊26日攻占烏克蘭北部城市拉夫蒂奇市（Slavutych），在當地占領了一家醫院，並將市長弗米奇夫（Yuri Fomichev）扣為人質。對此，數百名手無寸鐵居民群起抗議，最終逼得俄方釋放市長並撤至拉夫蒂奇市區外圍。

俄烏戰爭開打已逾一個月，拉夫蒂奇市幾乎沒有發生過暴力事件，但25日傳出遭到飛彈攻擊。拉夫蒂奇位在烏克蘭首都基輔以北約150公里處，靠近白俄羅斯邊境，是車諾比核電廠員工居住的城市，人口約2萬5000人。

紐約郵報報導，基輔州地區軍事管理局局長帕夫柳克（Oleksandr Pavlyuk）26日在Telegram表示，俄軍擄走拉夫蒂奇市市長弗米奇夫後，又將其釋放。

烏克蘭民眾高舉標語「拉夫蒂奇是我家鄉，俄軍滾回家」，成功逼退俄軍。（取材自推特）
烏克蘭民眾高舉標語「拉夫蒂奇是我家鄉，俄軍滾回家」，成功逼退俄軍。（取材自推特）

帕夫柳克說，數百名拉夫蒂奇市居民拉起一面巨幅烏克蘭國旗，將被徵用為醫院的周遭街道擠得水洩不通，抗議俄國入侵。俄軍朝空中開火，向人群投擲閃光彈，但居民們沒有散去，反而有更多人走上街頭。

根據紐約時報證實的一段影片，弗米奇夫獲釋後發表談話，表示：「俘虜期間我與占領者談判，雙方同意，如果我國軍隊不進駐市內，一切都會沒事。」「斯拉夫蒂奇市依舊飄揚著烏克蘭國旗！」他又說，俄軍要求市民交出武器，市內也不再有烏國軍警，「所以我們會派員值班避免劫掠、失序與混亂」。

烏俄戰爭至今，烏克蘭人民堅強抵抗，並時有當地民眾當面驅趕俄軍的新聞。根據挪威發布的一項民調結果顯示，烏克蘭18歲到55歲的民眾，近半數準備好保衛國家、抵抗俄國侵略，且加諸在他們身上的恐懼愈大，戰鬥意志愈強。

挪威奧斯陸和平研究中心（PRIO）在烏克蘭當地民調機構Info Sapiens協助下進行的民調顯示，烏克蘭70%的男性和30%的女性願意拿起武器保衛家園。

調查也顯示，烏克蘭人若自己或親屬受到俄羅斯攻擊的直接影響，參與反抗行動的意願會提升。調查期間，20%受試者表示有遭到俄羅斯或親俄部隊的直接攻擊，而這些受試者參與抵抗的意願最高。

奧斯陸和平研究中心評論說：「烏克蘭人抵抗侵略者的意志令人吃驚。」研究主筆巴圖塞維修斯寫道：「烏克蘭參戰意願的強度，與他們遭遇的恐懼大小成正比。」

烏克蘭 白俄羅斯 民調

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