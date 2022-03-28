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俄羅斯又要出兵？納卡區稱亞塞拜然侵略 總統求普亭協防

編譯中心／綜合27日電
夾縫在亞美尼亞與亞塞拜然之間的納卡區近日遭到亞塞拜然攻打，去信普亭要求增援協防。（路透）
夾縫在亞美尼亞與亞塞拜然之間的納卡區近日遭到亞塞拜然攻打，去信普亭要求增援協防。（路透）

西亞國家亞美尼亞與鄰國亞塞拜然曾因「納戈爾諾-卡拉巴赫」（Nagorno-Karabakh，納卡區）主權爭議爆發過戰事。路透報導，在俄羅斯忙於攻打烏克蘭之際，亞塞拜然違背停火協議、已派軍隊入侵納卡區。

圖為俄羅斯維和部隊一名軍人站在「納卡區」一輛坦克旁。（路透資料照片）
圖為俄羅斯維和部隊一名軍人站在「納卡區」一輛坦克旁。（路透資料照片）

亞美尼亞與亞塞拜然各自有俄羅斯與土耳其撐腰，而納卡區則較為親近亞美尼亞。

俄羅斯通訊社報導，俄羅斯國防部26日表示，亞塞拜然武裝部隊違反協議進入納卡區由俄羅斯維和部隊和人員監管的地區，但亞塞拜然對此說法提出質疑。

俄方表示，已呼籲亞塞拜然撤軍，並指亞塞拜然對納卡區發動四次無人機襲擊。亞塞拜然國防部則駁斥該說法，稱只是俄羅斯片面說詞。

根據亞美尼亞通訊社ARKA報導，納卡區總統哈魯圖尼揚26日向俄國總統普亭發出正式信函，稱亞塞拜然自本月8日以來不斷擴張軍事侵略，但境內俄軍部隊數量不足，無法阻擋亞塞拜然，因此要求俄羅斯增派維和部隊與軍備，採取額外安全措施。

報導指出，亞塞拜然24日開始入侵納卡區，並持續朝亞美尼亞推進，造成亞美尼亞3名士兵死亡、15人受傷，亞塞拜然至少5人死亡。

近幾個月來，阿、亞武裝部隊之間的衝突事件頻繁發生。分析認為，倘若亞塞拜然部隊跟俄國維和部隊有何衝突，勢牽動俄羅斯在烏克蘭以外再闢戰線，也可能影響俄土關係。

俄羅斯 國防部 烏克蘭

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