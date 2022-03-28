對俄能源禁運？美歐出現分歧 若俄停火 英願解除制裁

美歐盟國間為是否要徹底斷絕俄國能源出口、加碼制裁出現意見扞格。圖為烏克蘭西部城市利維夫26日遭到俄軍攻擊。（路透）

西方對俄羅斯入侵烏克蘭 連番制裁，俄國 仍無收手跡象而歐洲經濟已受連帶衝擊，美歐盟國間為要否徹底斷絕俄國能源出口、加碼制裁會否再傷歐洲經濟，出現意見分歧。而英國 外交大臣特拉斯表示，如果俄國從烏克蘭撤軍並承諾結束侵略行為，英國可能會解除對俄個人和企業的制裁。

「華爾街日報」報導，歐美接連實施多項對俄制裁後，西方盟國間為下一步行動出現爭執，有人呼籲對俄加碼制裁，有人則認為專注落實現有措施即可。雙方最大分歧點在於應不應該徹底斷絕俄國能源出口，以及新制裁是否造成部分歐洲國家失業率飆升等傷害。

比利時總理德克羅日前在歐盟峰會上就表明：「制裁必須是俄國的受創比歐洲大。禁購俄國能源會對歐洲經濟帶來災難性衝擊，我覺得沒必要。」目前在歐盟內部，德國、義大利、希臘、匈牙利都主張落實現有制裁即可；波蘭、愛爾蘭、瑞典等國則希望追加更嚴厲制裁。

英國外交大臣特拉斯說，如果俄羅斯完全停火和撤軍，制裁可能會取消。（歐新社）

英國已對部分俄國銀行及寡頭、家屬實施制裁。英國外相說，如果俄羅斯完全停火和撤軍，制裁可能會取消。但她強調，俄國一旦又有侵略行為，英方同樣可以重施制裁。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基26日要求西方國家把武器庫存中的一小部分軍事硬體提供給烏克蘭，他明顯動怒，質問西方國家是不是懼怕俄羅斯。

澤倫斯基深夜透過影片發表演說表示，烏克蘭只需要北約組織百分之一的飛機和戰車，不會要求更多，「我們已經等了31天，誰主導歐洲大西洋共同體？難道真的還是莫斯科，因為恫嚇？」質疑北約盟國不敢挺身對抗俄國。