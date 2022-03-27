要烏克蘭採「南北韓模式」？ 烏國情報曝普亭新計畫

傳俄羅斯總統普亭可能想將烏克蘭分為兩部分，就像朝鮮半島的南韓和北韓。（美聯社）

美國有線電視新聞網球（CNN）報導， 烏克蘭 軍事情報首長說， 俄羅斯 總統普亭 可能想要烏克蘭分為兩部分，就像朝鮮半島的南韓和北韓。

烏克蘭國防情報局長Kyrylo Budanoy周日說，俄羅斯在基輔附近的行動已經失敗， 俄軍現在不可能推翻烏克蘭政府，普亭轉而專注在烏國東部和南部。

他說：「有理由相信他正在考慮烏克蘭採兩韓模式。也就是（俄軍）會在占領區和非占領區劃一條分割線。事實上是嘗試在烏克蘭創造出北韓和南韓。」

Budanoy指出，俄羅斯仍然打算建立一條從俄羅斯邊境到克里米亞的陸上走廊，預期他們會嘗試將所占領的土地連成一個實體：「我們已經看到在被占領土地上建立『平行』主管機關的企圖，迫使人們放棄烏克蘭貨幣。」他補充表示，預計烏克蘭人會抵抗俄羅斯的政治企圖。

另根據英國金融時報，烏克蘭總統澤倫斯同日以俄語向一群俄羅斯的獨立記者表示，如果俄羅斯撤軍且基輔獲得安全保證的話，烏克蘭準備好宣布中立、放棄加入北約的努力，並誓言不發展核武。

他的講話是烏克蘭和俄羅斯代表預定周一在土耳其安卡拉進行三天會談的前夕， 希望能結束普亭長達一個月的入侵行動。澤倫斯基說，基輔準備滿足莫斯科的部分要求，條件是付諸公投，且有第三方誓言保護烏克蘭。

澤倫斯基表示，烏克蘭的主要目標是儘快結束戰爭，讓俄軍退回到普亭2月24日下令入侵之前的位置。