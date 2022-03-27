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烏克蘭72歲祖母詩人 公寓被轟炸忍痛撤離

中央社基輔27日綜合外電報導
基輔小鎮伊爾平的72歲婦人歐西查克(右)，每每聽見俄軍炮擊猛烈，就會提筆寫詩，讓自己平靜下來。她在幫助下撤離。(Getty Images)
基輔小鎮伊爾平的72歲婦人歐西查克(右)，每每聽見俄軍炮擊猛烈，就會提筆寫詩，讓自己平靜下來。她在幫助下撤離。(Getty Images)

住在烏克蘭緊鄰首都基輔小鎮伊爾平的72歲婦人歐西查克（Tamara Osypchuk），每每聽見俄軍炮擊猛烈，覺得自己老命不保，就會提筆寫詩，讓自己平靜下來。

她坐在基輔郊區一個疏散中心的椅子上說：「爆炸非常強烈。就像火山爆發，彷彿地球就要炸開。」「我寫詩，當有爆炸時，我感覺很有靈感。」

歐西查克身穿黑色毛皮大衣，頭戴羊毛帽，是26日逃出伊爾平（Irpin）的幾十人之一。最近幾天當地平民逃亡的情況已趨緩。

法新社記者稱，在俄羅斯表明已縮減入侵目標次日，先前震撼當地的炮擊強度也已減弱。

莫斯科宣布其現在「主要目標」是東部的頓巴斯（Donbas）地區，外界猜測它對基輔為時一個月的包圍即將轉移。

與此同時，烏克蘭表示已將伊爾平許多地方的俄軍擊退。伊爾平是一個通勤小鎮，位在進入基輔的西北路線上，這一戰略位置使其成為前線。

歐西查克在要求打電話給在英國的女兒之後，描述了戰鬥如何「炸毀」她所住的公寓大樓一角，而她住在九樓。

這位退休婦人會離開，全然是因為一位朋友的牧師通知志願救護車前來。從戰爭一開始，這些救護車便一直冒著俄軍炮火，將人們救出伊爾平。

「我認為我將會死在這裡，不會離開烏克蘭。我非常愛烏克蘭，我已走遍半個世界，但無論在英國、在捷克、在波蘭，還是在義大利，我都覺得不如這裡。」

緊急救援人員表示，伊爾平內部情況仍非常危險，戰鬥仍持繼進行，他們的車輛不時會受到攻擊。

救援人員稱，幾乎所有能離開的人都已經離開，因此逃離的人數已經減少，他們忙著照顧新抵達的人。

仍不斷有人來到。一名頭上流血、綁著繃帶的老婦人被人用擔架抬出救護車。

一名和媽媽一起、面容焦慮的十來歲少女，用顫抖的雙手抓住一個塑膠茶杯，哭泣著。

一名精疲力竭的中年婦女提著一個粉紅色塑膠寵物箱，在烏雲下沿著一條長長的泥路蹣跚行走。

幾乎每個逃離伊爾平的家庭都帶著某種寵物，許多人因為不曉得如何帶他們的動物離開，只能一直留在當地。

慈善工作人員開著皮卡車（Pickup Truck）來回數趟，回程時讓平民和他們的寵物擠在後面。

羅古茲卡（Svitlana Rogutska）帶著10隻狗離開伊爾平，其中包括7隻幼小的蘇格蘭梗犬（Scottie），被裝進一個手提箱，還有一隻貓。

她表示，儘管俄軍暴力攻擊持續了數週，但她「等待志工」來幫助她帶出她的寵物。她說：「狗狗沒事。」

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