「Z」成挺俄侵烏象徵 蘇黎世保險從社群撤下商標

俄羅斯入侵烏克蘭後，「Z」成為象徵支持俄國侵略的符號，讓瑞士最大保險商蘇黎世保險集團在社群網站拿下代表該公司的Z字商標，避免爭議。圖為蘇黎世保險集團總部外的招牌。（路透資料照片）

Z字成為支持莫斯科入侵烏克蘭的象徵之後，德國兩個邦今天下令禁止公開展示Z字符號，瑞士最大保險 商蘇黎世保險集團也在社群網站 拿下代表該公司的Z字商標。

法新社報導，在德國下薩克森邦（Lower Saxony）或巴伐利亞邦（Bavaria），任何人在遊行示威中展示Z字，或將Z字噴塗在汽車、建築物上展現支持俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）侵烏，都可能面臨最高3年徒刑或罰款。

下薩克森邦內政廳長皮斯托瑞亞斯（Boris Pistorius）表示：「我不懂『Z』字符號怎能在我國被用為認可這場罪行。」

俄語的西里爾（Cyrillic）字母 並無Z字，但在俄國發動攻勢後，愈來愈多人發現俄國軍用硬體上漆著Z字。

皮斯托瑞亞斯說，下薩克森邦也出現許多展示Z字的案例。

巴伐利亞邦司法廳長艾森萊西（Georg Eisenreich）則表示，言論自由是重要資產，但是必須以不觸法為原則，「在巴伐利亞使用俄軍Z字表達認同者得要知道，他們可能得為支持犯罪行為遭到起訴」。

路透報導，瑞士最大保險商蘇黎世保險集團（Zurich Insurance）則已在社群媒體上將代表該公司的Z商標拿下，蘇黎世保險集團表示，這是因為不想被錯誤解讀為該公司在這場戰事中支持俄羅斯。

蘇黎世保險集團告訴路透：「我們暫時從社群頻道上拿下了Z字，社群頻道上這個字母單獨出現，可能會遭到錯誤解讀。」

「我們正在密切注意狀況，如有必要，會採取進一步行動。」