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重申不制裁 土耳其：歡迎俄羅斯寡頭合法做生意

中央社／安卡拉27日專電
土耳其外長卡夫索格魯26日出席卡達首都舉辦的杜哈論壇。（歐新社）
土耳其外長卡夫索格魯26日出席卡達首都舉辦的杜哈論壇。（歐新社）

歐美大舉制裁俄羅斯富豪之際，英超足球隊切爾西老闆阿布拉莫維奇名下兩艘超級遊艇近日分別靠泊土耳其碼頭。土耳其外長卡夫索格魯說，只要合法，「歡迎俄羅斯寡頭」。

卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）昨天在卡達首都舉辦的杜哈論壇（Doha Forum） 告訴CNBC：「土耳其現在歡迎俄羅斯人到訪，那沒有問題。」他強調：「我們實施聯合國通過的制裁，因此如果俄羅斯公民想要訪問土耳其，他們可以。」

被問到這是否意味俄羅斯人可以在土耳其做生意時，卡夫索格魯說：「如果你是問我俄羅斯寡頭（oligarchs）可否在土耳其做生意，當然，如果合法、如果那沒有違反國際法的話，我會考慮。」

歐美國家大舉制裁俄羅斯，以懲罰俄羅斯侵略烏克蘭，許多國際企業和俄羅斯富豪因而撤離俄羅斯，其中有些跑到土耳其。

切爾西（Chelsea）老闆、億萬富翁阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）兩艘超級遊艇稍早分別靠泊土耳其，受到矚目。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）24日曾告訴記者，他週末或下週與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話時，會建議對方從烏克蘭戰爭中「有尊嚴退場」。截至目前安卡拉當局未發布兩人進行這場通話的消息。

艾爾段當時說：「我會尋找結束此事的辦法，告訴他，要做和平締造者，有尊嚴地退場。」

他同時表示，土耳其歡迎撤離俄羅斯的任何國際企業。不過他沒有明確表示，對於來自俄羅斯寡頭的資金是否抱持相同立場。

經濟陷入困境的北大西洋公約組織（NATO）盟國土耳其，於俄羅斯2月24日侵略烏克蘭後，早已表明不會加入西方國家制裁俄羅斯行列。

土耳其經濟同時依賴來自俄、烏的觀光收入。專家預期，今年來自兩國的觀光客將會銳減。

艾爾段表示，土、俄正就觀光客以俄羅斯盧布或土耳其里拉支付有關費用進行協商，蒲亭承諾將會鼓勵俄羅斯人到訪土耳其。

土、俄在諸多領域存在合作關係。除了觀光業之外，土耳其首座核電廠阿庫優（Akkuyu）電廠由俄羅斯國營核子企業（Rosatom）承建，第一座反應爐定2023年運轉。同時，土耳其半數天然氣供應來自俄羅斯。

俄羅斯 觀光 烏克蘭

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